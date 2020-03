El cantante colombiano Maluma es considerado en la actualidad uno de los artistas latinos más importantes del género urbano en el mundo, esto debido a sus constantes éxitos musicales y sus colaboraciones con otras estrellas.

Sin embargo, su imagen también es un gran atractivo para sus seguidores. Prueba de ello es su reciente incursión como modelo para la marca Calvin Klein.

Ahora, el colombiano se convirtió en la imagen de la portada de la revista GQ y participó de una emocionante sesión fotográfica, la cual compartió a través de su cuenta oficial de Instagram.

Junto a las fotografías, el intérprete de “Felices los 4” y “HP” reflexionó sobre la moda y escribió una breve reseña de lo que significa para él.

“La moda siempre ha sido para mí una manera de expresar mi pensamiento y mis sentimientos, he sido criticado una y otra vez pero eso es lo menos que me importa… SOY FELIZ y esto no me lo quita nadie”, escribió Maluma.

En tan solo un par de horas, la publicación del artista colombiano ha recogido más de medio millón de reacciones y cientos de comentarios que lo felicitan por ser tan espontáneo y único al momento de vestirse.





