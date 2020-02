Tras el éxito de su álbum debut ‘Cuchara Chueca’, la cantante lanza ‘Calzón’, un nuevo single que se aleja de su primer trabajo y en el que se aprecia un sonido más moderno, cercano al electro pop, lleno de frescura, bajo la producción del dúo Alejandro y María Laura. ‘Calzón’ está disponible en todas las plataformas digitales, desde hoy.

La cantante peruana se encuentra enfocada en seguir experimentando y creando nueva música, incluso a través del trabajo colaborativo junto otras visiones que enriquezcan su propuesta artística. En ese viaje, aparece Alejandro y María Laura, quienes se suman a ‘Calzón’ y terminan de darle forma a uno de los temas más novedosos de Lorena. “Alejandro y María Laura le dieron el primer espacio en un escenario a mis canciones y desde ahí el respeto y amistad es enorme.

A pesar de que Alejandro venía trabajando algunas producciones, yo quería trabajar con los dos, ambos tienen mucho que aportar y realmente siento que enriqueció el proceso. Creo que le permitieron a la canción la frescura que ameritaba. Yo quería más sintetizadores en mi música, sonidos más fuertes y Alejandro y su amor por los sintetizadores y toda la tecnología nos llevó a esto. También me permitieron algo totalmente novedoso para mí, que era rapear. Alejandro dijo: aquí tiene que haber un rap, y después de darle vueltas, decidí hacerlo yo” comentó Lorena.

Por otro lado, la artista también decidió incursionar en el trabajo audiovisual y se convirtió en la directora de su nuevo video. “Desde que terminó la producción de la canción sentí que se merecía un video. Quería que sea un video que mostrara quién soy ahora, después de varios años sin sacar nuevas canciones. Uno que le haga justicia a este nuevo sonido. Esto no hubiese sido posible sin el equipo que se sumó a mis locuras y la co-dirección de Camila Legaspi”, dijo la cantante.

A la fecha, su proyecto musical es uno de los más destacado de la escena musical y ha compartido escenario con artistas internacionales como Pedro Aznar (ARG), Los Amigos Invisibles (VEN), Esteman (CO), Clap Your hands say yeah (US), La vida Boheme (VE), entre otros.













