Lady Gaga anunció este lunes a través de su cuenta de Instagram que lanzará el próximo 10 de abril un nuevo álbum titulado “Chromatica”, un trabajo que llega poco después de salir a la luz su nuevo sencillo “Stupid Love”.

Este, su sexto disco de estudio, estará disponible a partir de esa fecha tanto para su compra en tiendas como para su descarga en línea. Producido por el estadounidense BloodPop, de 29 años, y Gaga, el disco será lanzado por Interscope Records.

Junto con el anuncio del nuevo álbum, la intérprete de "Poker Face" publicó la foto de un diseño en rosa fucsia en el que se puede leer las siglas LG-6, el acrónimo con el que sus seguidores se han estado refiriendo al sexto disco de Lady Gaga.

“Esta no es la portada del álbum pero lo hemos hecho para ustedes, para que lo disfruten mientras tanto”, afirmó la cantante en la breve explicación de las redes sociales.

En una entrevista publicada hace escasos días por Apple Music, Gaga aseguró que "Chromatica" le ha servido para "sanar".

“Es sobre sanar y también sobre ser valiente. Cuando hablamos de amor creo que es muy importante incluir también el hecho de que amar a alguien requiere de mucha valentía”, dijo al conocido presentador de radio y televisión neozelandés Zane Lowe.

También la semana pasada y después de un parón de más de tres años en el que fue nominada al Oscar, ganó un Globo de Oro y compuso una de las bandas sonoras más exitosas de la década, la artista sorprendió con su regreso al pop gracias su sencillo "Stupid Love".

Se trata de la primera canción original que Gaga publica -exceptuando las composiciones para la película "A Star is Born"- desde su álbum intimista "Joanne", de 2016, y el primer tema completamente pop desde que lanzara "Artpop" en 2013, tras éxitos como "Poker Face" o "Born This Way".

“El mundo se pudre en conflictos. Muchas tribus pelean por el dominio. Mientras los espirituales rezan y duermen por la paz, los ‘punks’ de la amabilidad luchan por ‘Chromatica’”, dice la introducción del vídeo de ese tema.

