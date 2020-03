Con 26 años recién cumplidos, el cantante puertorriqueño Bad Bunny ha logrado posicionarse en la cima de la prestigiosa lista Billboard 200 con “YHLQMDLG“ (“Yo Hago Lo Que Me Da La Gana”). Según la plataforma musical, hasta el 5 de marzo pasado, el trapero vendió solo en los Estados Unidos más de 179.000 copias del trabajo discográfico, convirtiéndolo en el álbum en español de mayores ventas en una semana.

El segundo álbum en solitario de Bad Bunny salió al mercado el pasado 29 de febrero y a la fecha ocupa, en general, la segunda posición en la lista de ventas de Billboard 200, solo detrás de “My Turn”, de Lil Baby’s. También es el álbum latino de mayores reproducciones por streaming.

Además de conseguir el No. 1 en el Top Latin Songs y No. 2 en la lista de álbumes Billboard 200, el nuevo disco del ‘Conejo malo‘ ha alborotado el ranking de los Hot Latin Songs esta semana, después de que 20 de sus canciones aparecieran en la lista, dominando las primeras 22 posiciones. Otros artistas que figuran en el ranking son J Balvin, con ‘’Ritmo’’ (No. 4), y Karol G, con “Tusa” (No. 7). El orden de las canciones de ‘’YHLQMDLG'’ en los Hot Latin Songs es el siguiente:

“Si Veo A Tu Mamá” (No. 1)

“La Dificil” (No. 2)

“Vete” (No. 3)

“Ignorantes” con Sech (No. 5)

“La Santa” con Daddy Yankee (No. 6)

“Pero Ya No” (No. 8)

“Yo Perreo Sola” (No. 9)

“Safaera", con Jowell & Randy and Nengo Flow (No. 10)

“Bichiyal”, con Yaviah (No. 11)

“Soliá” (No. 12)

“Está Cabrón Ser Yo” (No. 13)

“Que Malo", con Ñengo Flow (No. 14)

“La Zona” (No. 15)

“25/8” (No. 16)

“A Tu Merced” (No. 17)

“Una Vez", con Mora (No. 18)

“P FKN R”, con Kendo Kaponi and Arcángel (No. 19)

“<3” (No. 20)

“Puesto Pa’ Guerrial", con Myke Towers (No. 21)

“Hablamos Mañana”, con Duki & Pablo Chil-e (No. 22)









