Justin Bieber empieza el 2020 regresando a la industria musical y después de cuatro años de ausencia publicó un nuevo sencillo titulado ‘Yummy’, que seguramente está dedicada a su esposa, Hailey Baldwin y ya tiene más de dos millones y medio de reproducciones.

El último álbum del cantante canadiense fue "Purpose", con el que vendió más de 21 millones de copias y recibió un Grammy. Pero el 3 de enero de 2020, Bieber lanzó, junto con un video lírico a través de Def Jam Recordings, el sencillo principal de su quinto álbum de estudio.

Mientras que el videoclip de la nueva canción se estrenó el sábado 4 de enero en el canal de YouTube del intérprete de 24 años. A pocas horas de su lanzamiento el video musical ya cuenta con más de 400 mil reproducciones.

‘Yummy’ mezcla ritmos de pop y por supuesto, R&B, en referencia a su relación con Hailey Baldwin, con quien está casado desde septiembre de 2019.

¿CUÁL ES EL ORIGEN DE LA CANCIÓN?

El pasado 23 de diciembre, el ex de Selena Gomez publicó en redes sociales una foto de él en frente de un piano, seguida de otra publicación con una imagen que decía “mañana”. Hasta que un día después ​a través de un video/tráiler publicado en su canal de YouTube anunció su nueva single.

Pero las referencias se remontan a octubre del año pasado, cuando recurrió a Instagram para escribir en un trozo de papel el nombre del tema y el género musical que el denomino "R & BIEBER".

El 2 de enero de 2020, un día antes del lanzamiento de ‘Yummy’, se reveló un adelanto del video musical en la historia de Instagram de Justin Bieber. Una hora antes del lanzamiento, publicó un último adelanto de una mujer comiendo pastel de un plato y el título “Yummy”.

¿QUÉ SIGNIFICA YUMMY", DE JUSTIN BIEBER?

‘Yummy’ habla de la nueva etapa que está viviendo el cantante junto a su ahora esposa, Hailey Baldwin. En su nuevo tema musical, Bieber les grita a sus fans y al mundo, lo feliz que es al tener a su lado a la mujer de 23 años. Si bien no es una canción del todo romántica si deja claro cuanto ama a Hailey.

DATOS GENERALES DE "YUMMY", DE JUSTIN BIEBER

Artista: Justin Bieber

Canción: Yummy

Género: Pop, R&B

Álbum: Aún no tiene nombre

Fecha de lanzamiento: 22 octubre de 2019

LYRICS DE "YUMMY", DE JUSTIN BIEBER

[Chorus]

Yeah, you got that yummy-yum

That yummy-yum, that yummy-yummy

Yeah, you got that yummy-yum

That yummy-yum, that yummy-yummy

Say the word, on my way

Yeah babe, yeah babe, yeah babe

Any night, any day

Say the word, on my way

Yeah babe, yeah babe, yeah babe

In the mornin' or the late

Say the word, on my way

[Verse 1]

Bona fide stallion

Ain't in no stable, no, you stay on the run

Ain't on the side, you're number one

Yeah, every time I come around, you get it done (You get it done)

[Pre-Chorus]

Fifty-fifty, love the way you split it

Hundred racks, help me spend it, babe

Light a match, get litty, babe

That jet set, watch the sunset kinda, yeah, yeah

Rollin' eyes back in my head, make my toes curl, yeah, yeah

[Chorus]

Yeah, you got that yummy-yum

That yummy-yum, that yummy-yummy

Yeah, you got that yummy-yum

That yummy-yum, that yummy-yummy

Say the word, on my way

Yeah babe, yeah babe, yeah babe

Any night, any day

Say the word, on my way

Yeah babe, yeah babe, yeah babe

In the mornin' or the late

Say the word, on my way

[Verse 2]

Standin' up, keep me on the rise

Lost control of myself, I'm compromised

You're incriminating, no disguise (No disguise)

And you ain't never runnin' low on supplies

[Pre-Chorus]

Fifty-fifty, love the way you split it

Hundred racks, help me spend it, babe

Light a match, get litty, babe

That jet set, watch the sunset kinda, yeah, yeah

Rollin' eyes back in my head, make my toes curl, yeah, yeah

[Chorus]

Yeah, you got that yummy-yum

That yummy-yum, that yummy-yummy (You stay flexin' on me)

Yeah, you got that yummy-yum (Yeah, yeah)

That yummy-yum, that yummy-yummy

Say the word, on my way

Yeah babe, yeah babe, yeah babe (Yeah, babe)

Any night, any day

Say the word, on my way

Yeah babe, yeah babe, yeah babe (Yeah, babe)

In the mornin' or the late

Say the word, on my way

[Bridge]

Hop in the Lambo', I'm on my way

Drew House slippers on with a smile on my face

I'm elated that you are my lady

You got the yum, yum, yum, yum

You got the yum, yum-yum, woah

Woah-ooh

[Chorus]

Yeah, you got that yummy-yum

That yummy-yum, that yummy-yummy

Yeah, you got that yummy-yum

That yummy-yum, that yummy-yummy

Say the word, on my way

Yeah babe, yeah babe, yeah babe (Yeah, babe)

Any night, any day

Say the word, on my way

Yeah babe, yeah babe, yeah babe (Yeah, babe)

In the mornin' or the late

Say the word, on my way

LETRA EN ESPAÑOL DE "YUMMY", DE JUSTIN BIEBER

Sí, tienes ese yummy-yum

Ese yummy-yum, ese yummy-yummy

Di la palabra, estoy en camino

Sí, bebé, sí, bebé, sí, bebé, sí, bebé

cualquier noche, cualquier día

por la mañana o tarde

Dilo, estoy en camino

Soy un auténtico semental

tú no eres estable, no te quedas a la fuga

no te quedas al lado, eres número uno

sí cada vez que paso por delante, lo dejas hecho

50/50, me gusta como lo divides

Cientos de billetes, gástalos carió

enciende una cerilla, me caliento, cariño

la jetset mirando el atardecer

cuando me miras, haces que mis tobillos se doblen

Sí, tienes ese yummy-yum

Ese yummy-yum, ese yummy-yummy

Di la palabra, estoy en camino

Sí, bebé, sí, bebé, sí, bebé, sí, bebé

cualquier noche, cualquier día

por la mañana o tarde

Dilo, estoy en camino

De pié, me mantengo arriba

pierdo el control de mí, estoy comprometido

me estás incriminando, sin disfraz

y nunca te quedas corta de munición

50/50, me gusta como lo divides

Cientos de billetes, gástalos carió

enciende una cerilla, me caliento, cariño

la jetset mirando el atardecer

cuando me miras, haces que mis tobillos se doblen

Sí, tienes ese yummy-yum

Ese yummy-yum, ese yummy-yummy

Di la palabra, estoy en camino

Sí, bebé, sí, bebé, sí, bebé, sí, bebé

cualquier noche, cualquier día

por la mañana o tarde

Dilo, estoy en camino

Me subo al lamborghini, voy de camino

Con las zapatillas con una sonrisa

estoy bendecido que eres mi chica

tienes el yum, yum, yum

tienes eso que le digo yum yum

50/50, me gusta como lo divides

Cientos de billetes, gástalos carió

enciende una cerilla, me caliento, cariño

la jetset mirando el atardecer

cuando me miras, haces que mis tobillos se doblen

Sí, tienes ese yummy-yum

Ese yummy-yum, ese yummy-yummy

Di la palabra, estoy en camino

Sí, bebé, sí, bebé, sí, bebé, sí, bebé

cualquier noche, cualquier día

por la mañana o tarde

Dilo, estoy en camino