Juan Carlos Iwasaki, alias Jaze, se ha convertido en un ídolo para miles de personas que siguen el freestyle. Desde sus aparición en la escena en el 2018, hasta su coronación como campeón mundial en la God Level el año pasado, este joven improvisador peruano se ha hecho un nombre de las batallas de rap. Pero ahora quiere demostrar que su presente también es la composición y la música.

En noviembre pasado Jaze debutó con su primer sencillo Tranqui, que ya bordea los dos millones de reproducciones. Y recientemente lanzó su segundo tema Reloj vital, una reflexión de las imposiciones del sistema, a ritmo de reggae.

Conversamos con Juan Carlos y nos habló sobre cómo afronta su aventura musical, en paralelo con las competencias de freestyle.

¿Cómo fue el proceso creativo para Reloj vital?

Al comienzo me puse a pensar mucho sobre cómo la vida se va y está muy establecido que hay que hacer las cosas que dicta la sociedad, como por defecto. Por ejemplo, ir a estudiar y luego trabajar. Cuando en realidad hay que aprovechar y hacer lo que uno quiere en el momento que quiere. Como yo, que sentí que debía aprovechar para hacer música, dedicarme al freestyle. Primero escribí el coro que dice "Digan que la vida se va". Que ellos digan que la vida se va. Ya sé. Pero prefiero hacer las cosas que me gustan ahora. Luego escribí la letra. Se me ocurrió hacerlo sobre una base de reggae que compuse en Logicpro sobre un teclado MIDI.

Hay un cambio notable en este nuevo tema comparado con Tranqui. ¿Tu objetivo es que no se te etiquete en un solo género?

Sí, hay un cambio porque tengo muchas influencias musicales. Durante mucho tiempo escribí solo rap, pero antes de conocer el rap yo componía y hacía canciones de todo tipo. Entonces, decidí comprarme el teclado y componer cada cosa que se me ocurría. No es mi idea que la gente diga 'Ah, Jaze hace todos los géneros'; pero sí me gustaría que en mis conciertos, o que la gente guarde en sus playlists canciones mías, sabiendo que va a escuchar todo tipo de música. Claro, sin salir de mi estilo completamente, porque tengo algo que me caracteriza. Se vienen muchas canciones de diferentes estilos.

¿Quienes son tus referentes en cuanto a música peruana?

Tengo muchos, al que más escuché es a Pedro Suárez Vértiz, me gusta mucho Gian Marco también. Y ahora (escucho) Laguna Pai, Kanaku y el Tigre, me encanta Alejandro y María Laura, Temple Sour, y así, hay muchas bandas. Algunas con las que ya pude compartir. También hay solistas y amigos que me influencian para seguir creciendo como artista.

¿Hay algún género que no harías?

En un momento pensé que sí. Pero ahora ya no lo sé. Supongo que metal no haría, porque no es mi estilo, pese a que hay caciones que me gustan. No haría reguetón ni trap que hable de mujeres o drogas. A mí no me representa. Respeto mucho a la gente que lo hace. Pero hay que ser real con tus ideales, está perfecto pero a mí no me representa. Me gusta hablar sobre otras cosas. No me atrae ese style. De ahí cualquier cosa puede venir. No sé qué cosa podría salir, pero con cualquier género.

El freestyle ha sido como una plataforma para ti. En este punto, ¿cuánto le debes a las batallas?

Yo a las batallas les debo mucho. Igual, separo mucho el tema de las batallas y la música. A pesar de que las batallas me han dado a conocer y también me ayudaron a decidir qué quería. Al mundo del freestyle y al público le debo mucho. Pero yo no empecé con las batallas para utilizarlas, sino porque me encantaban. Y ahora estoy apovechando que la gente me escucha, para mostrarles un poco de mi arte.

Te vimos en una colaboración en vivo con Kanaku y el Tigre. ¿Con qué otro artista te gustaría compartir escenario?

Me encantaría tocar con muchos artistas. Los que mencioné antes. Y del extranjero. Son muchos, de varios estilos. Podría nutrirme de ellos y darle un enfoque distinto a su música. A propósito, compartir con Kanaku fue una maravilla.

Se acerca la FMS Perú. ¿Estás mentalizado en ganarla?

Me encantaría ganar una FMS. Es una liga que a mí me gusta mucho. Siempre veo highlights, siempre veo freestyle. Va a estar bueno, sobre todo compartiendo con los muchachos. Pero si no la gano, seguramente el que la gane será el mejor. Yo ya estoy completamente agradecido y feliz de pertenecer a una liga así con tremendos freestylers.

Tienes público no solo de Perú, sino de varios países. ¿Qué le dirías a quienes te siguen y escuchan tus canciones?

Estoy muy contento de tener un público internacional. Estoy muy agradecido por toda la gente (que me sigue). Me he esforzado mucho para crecer. Estoy aprendiendo muchísimas cosas. A la gente que me sigue, le diría que no se suelte. Que abra su mente y que si solo te gusta escuchar un estilo de música en particular, que no te quedes. Que escuches de todo. No me sorprendería que algunas de mis canciones te gusten y otras no. Pero se viene mucha música. Y también seguimos con las compes (de freestyle), así que seguimos.

Por Christian Lengua Solís









