Move Concerts, una de las empresas de entretenimiento más importantes de la región a confirmado hoy que las entradas para el esperado espectáculo unipersonal que brindará el vocalista de Iron Maiden, Bruce Dickinson: “What Does This Button Do?”, saldrán a la venta el 16 de marzo en los módulos de Teleticket y a través de su página web

Bruce Dickinson es considerado uno de los músicos más famosos del mundo, pero fuera de su carrera como frontman en Iron Maiden, es piloto y capitán de una aerolínea, emprendedor de aviación, cervecero, orador motivacional, guionista de cine, novelista y autor de best-sellers, presentador de radio, actor de televisión, comentarista deportivo y esgrimista internacional.

En el año 2017 lanzó su autobiografía What Does This Button Do? Y se convirtió rápidamente en un Best Seller a nivel mundial. Es así que Bruce empezó a hacer una pequeña cantidad de presentaciones con el formato de preguntas y respuestas hasta que se terminó convirtiendo en un espectáculo de entretenimiento completo, muy parecido a una rutina de Stand Up.

El show con más de dos horas de duración ha recorrido el mundo con un enorme éxito. En la primera parte del show Bruce mira con humor su colorida vida como una montaña rusa, contando historias y anécdotas que no se encuentran en una página de internet, fotos jamás vistas, y a veces, incluso estallando en una canción a capella solo para demostrar un punto; mientras que la segunda parte una sesión dedicada poor completo a una sesión de preguntas y respuestas donde por lo general las más extravagantes o descabelladas reciben las mejores respuestas.

No te pierdas esta oportunidad única de ser testigo de uno de los íconos más cautivadores del mundo en un ambiente íntimo cuando Bruce Dickinson trae su show de un solo hombre por primera vez a Lima. Las entradas salen a la venta desde el 16 marzo en Teleticket de Wong y Metro





