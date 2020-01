Por mucho tiempo se habló sobre la lucha del cantante y compositor canadiense, Justin Bieber, con las adicciones y su salud mental, pero fue hasta hace poco que se hizo publica otra batalla que el interpreté de ‘Yummy’ estaba peleando. Según su próxima serie documental a estrenar en YouTube, Bieber habría estado luchando con la dolorosa enfermedad de Lyme, la misma que casi acaba con la vida de la también cantante, Avril Lavigne.

El 2020 es un año de lanzamientos para el músico Justin Bieber. Recientemente publicó el videoclip de ‘Yummy’ y está próximo a estrenar una serie documental de su vida ‘Justin Bieber: Seasons’, la cuál será publicada en YouTube y contará con 10 capítulos. Fue en está última que se dio a conocer su lucha contra la enfermedad de Lyme, la cuál se adquiere por la picadura de una garrapata infectada.

El cantante habría estado sufriendo silenciosamente con la enfermedad, según indica el medio TMZ. El documental, que ha sido visto por un grupo exclusivo de personas, revelaría escenas de Bieber y su familia debatiendo sobre los síntomas que el artista experimento durante el pasado año, antes de que su enfermedad fuera diagnosticada. La demora en su diagnóstico provocó que los tratamientos no mejorarán su estado de salud, sino solo lo empeoraran.

Los signos iniciales de la enfermedad de Lyme incluyen fiebre, dolor de cabeza, fatiga y una erupción cutánea llamada eritema migratorio. Por lo general, se puede tratar fácilmente con antibióticos; sin embargo, puede llegar a convertirse en parálisis facial, dolor nervioso e incluso puede inflamar el cerebro y la médula espinal, si no es tratado a tiempo.

En marzo del año pasado, Bieber había confesado a sus seguidores en Instagram que estaba pasando por una dura etapa. "Solo quería mantenerlos informados un poco, espero que lo que estoy pasando les resuene. He estado luchando mucho. Simplemente me siento super desconectado y extraño'', escribió el cantante.

“Siempre me recupero, así que no estoy preocupado, solo quería comunicarme y pedirles a sus amigos que recen por mí. Dios es fiel y sus oraciones realmente funcionan gracias ... la temporada más humana en la que he estado enfrentando mis cosas de frente", escribió el interprete de ‘Baby’ en ese momento.

