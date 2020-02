La recientemente 5 veces ganadora del Grammy, Billie Eilish, le ha pedido a los creadores de contenido en YouTube que dejen de hacerse pasar por ella en público para ganar más vistas. La intérprete de ‘Bad Guy’ explotó en su cuenta de Instagram, donde a través de unas instastories advirtió que no solo le hacen quedar mal sino que también ponen su vida en riesgo.

La cantante americana Billie Eilish está en la cima de la fama. Con tan solo 18 años arrasó en la última premiación de los Grammy al ganar los cuatros premios más importantes de la ceremonia (álbum, grabación, canción y artista revelación del año), así mismo, este 9 de febrero realizará una presentación en la gala de los Oscar. Pero como todo lo dulce siempre tiene algo amargo, unos recientes videos le han dejado un sinsabor y no se quedó callada.

Ser la artista del momento causó que muchos youtubers pongan de moda el fingir ser Billie Eilish. En la interfaz de videos se puede ver a diferentes adolescentes caracterizadas a la perfección como la cantante, caminando por las calles mientras son acompañadas por falsos guardaespaldas. Evidentemente, la reacción de los fans no se hace esperar y las creadoras de contenido son rescatadas de la multitud que las aclama pensando que se trata de su artista favorita.

Estos videos llegaron a la vista de la intérprete de 18 años, quien fue clara y directa sobre lo que opinaba. “Por favor, dejen de hacer esta basura, no es seguro para ustedes, y es rudo para las personas que no lo saben. Me hacen quedar mal”, expresó una Billie enfurecida en sus historias de Instagram.

Compartiendo diversas capturas de pantalla de los videos que encontró en YouTube, la joven cantante pidió que por favor se detengan. “También es muuuuy irrespetuoso que salgas fingiendo ser yo usando ESTO”, dijo finalmente Billie utilizando dos emojis de risa, haciendo referencia a unas medias que parecen no haber sido de su agrado. Si bien Eilish trató de poner paños fríos en el tema, lo cierto es que la idea no le gustó en lo absoluto.





