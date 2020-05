El coronavirus sigue cobrando víctimas también en el mundo de la música. Ayer se reportó el fallecimiento de Dave Greenfield, tecladista de la mítica banda The Stranglers, protagonistas de la primera oleada del punk británico de 1976-77.

El músico de 71 año, quien estaba hospitalizado por problemas cardíacos , falleció el domingo, luego de dar positivo al Covid 19.

“Él era la diferencia entre The Stranglers y cualquier otra banda punk. Su talento musical y su naturaleza gentil le dieron un interesante giro a la banda”, recordó en sus redes sociales Hugh Cornwell, fundador y exguitarrista y vocalista del grupo.

Y es que, a diferencia de sus coetáneos, que reivindicaban un rock and roll más crudo y simple, The Stranglers, se distinguirían por el uso de teclados a cargo de Greenfield, con un virtuosismo inusual para una época salvaje.

Este sonido queda patente en los primeros éxitos de la banda: No More Heroes o Something Better Change, lanzados en plena explosión del punk, junto a bandas como The Clash o Sex Pistols. Precisamente de este época son los álbumes Rattus Norvegicus (1977), No More Heroes (1977), Black and White (1978) y The Raven (1979), clásicos del género.

Ya en los años 80, con un sonido más orientado al new wave, Dave Greenfield compuso Golden Brown, uno de los mas grandes éxitos comerciales del grupo, caracterizado por su compás de ¾ propios del vals y el particular clavicordio ejecutado por el tecladista. Otros éxitos inolvidables son Nuclear Device, Skin Deep y la melancólica Always the Sun

Al informar sobre su muerte, la BBC mencionó que Greenfield siempre manifestó su admiración por los tecladistas Jon Lord de Deep Purple y Rick Wakeman de Yes. Además, también tuvo interés en el ocultismo y solía usar un pendiente con el pentagrama, símbolo que representaba la relación entre “el ser y el Universo”.

Recordemos a Dave Greenfield con Golden Brown (que formó parte de la banda sonora de Snatch,dirigida por Guy Ritchie y protagonizada por Brad Pitt) uno de los tantos éxitos de Stranglers donde se manifiesta el talento de este gran músico.

