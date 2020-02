El mundo del K-pop, a diferencia de otros géneros musicales que tienen representantes individuales, es liderado por diferentes agrupaciones de jóvenes cantantes que triunfan bajo la tutela de sus agencias de talento. Entre estas agrupaciones, EXO ha destacado por ser en su momento el grupo con más daesangs en la historia así como posicionarse entre las cinco artistas más poderosas según Forbes Korea.

Es por ello que cuando el vocalista del grupo Kim Jong-dae, más conocido como Chen, anunció mediante una carta que contraería matrimonio con su novia, la noticia sorprendió a todos sus seguidores y causó gran impacto en la industria de este género musical.

Pero eso no fue todo, el mismo Chen también confirmó que estaría esperando a su primer hijo con su futura esposa. Todo esto fue anunciado en un primer momento bajo el puño y letra del mismo Kim Jong-dae, pero a la fecha su agrupación y la compañía responsable de sus demás compañeros se ha pronunciado al respecto.

Y es que, a pesar que el anuncio es estrictamente personal, los fans se han preocupado sobre lo que pasaría en el futuro de la banda, ya que sería lógico pensar que Chen se aparte un tiempo de la misma para darle más atención a su hijo y a su reciente matrimonio. ¿Qué pasará con EXO entonces? Esto es lo que dijo SM Entertainment y todo lo que significa el anuncio para EXO.

¿QUÉ PASARÁ CON EXO LUEGO DEL MATRIMONIO DE CHEN?

Los fans se preguntan qué pasará con EXO y con Chen ahora que este último contraerá nupcias (Foto: SM Entertainment)

Luego del anuncio de Chen y todo el revuelto que pasó en las redes sociales, la agencia Sm Entertainment se pronunció a través de sus redes sociales con un comunicado oficial el 20 de febrero del 2020, explicando cuál es la situación actual de los miembros de EXO, lo que pasaría en el futuro y cómo habían respetado la decisión de Chen de seguir con sus planes personales:

“Hola. Este es SM Entertainment.

Esta es una declaración sobre la postura de los miembros de EXO y la agencia sobre la dirección futura de las actividades de EXO.

Como agencia de gestión de EXO, hemos priorizado las opiniones de los miembros con respecto a asuntos importantes, incluida la dirección del equipo y las actividades de los miembros.

Antes de anunciar oficialmente el matrimonio del miembro Chen, se discutió con los miembros de EXO. Por mucho que los miembros de EXO hayan experimentado el dolor de los miembros que se van, expresaron su intención de querer continuar juntos como lo han hecho hasta ahora. La agencia también respetó esta opinión de los miembros, y no habrá cambios en la línea de miembros de EXO.

Además, hay miembros que se están preparando para el alistamiento militar, por lo que se planificó desde el año pasado que las actividades de EXO este año se centren en actividades individuales y de unidad. Las actividades de los miembros se revelarán una por una.

Los miembros de EXO continuarán promocionando de varias maneras como EXO, artistas solistas y unidades, y pagarán el amor de los fanáticos.

También brindaremos todo nuestro apoyo en todas las formas posibles para un mayor crecimiento de EXO y los miembros.

Gracias.”

De esta manera, se confirmó que los miembros se mantendrían juntos a pesar de todo, pero se espera que haya una menor actividad de ellos porque no solo Chen estará ocupado con su matrimonio y el nacimiento de su hijo, sino que también otros miembros de EXO comenzarán su alistamiento militar obligatorio en Corea.

Por otro lado, los seguidores de la agrupación se han emocionado al ver que SM Entertaiment ha respetado la decisión del grupo para mantenerlos juntos, pero también por la disposición de la agencia a trabajar con productos independientes de cada miembro para darles más libertad creativa de manera individual.

Para los EXO-L solo queda esperar a que la compañía anuncie qué integrantes y en qué proyectos se desarrollarán en los próximos meses, Chen ya ha anunciado que planea pasar el resto de su vida con su novia, así que es posible que él sea uno de los que más trabajos personales tenga para manejar su tiempo entre su nueva familia y la agencia:

“Estoy escribiendo esto porque tengo algo que contarles a nuestros fans. No sé cómo empezar y estoy muy nervioso: ‘Tengo novia y quiero pasar el resto de mi vida con ella’” redactó Chen en su carta a mano contando todo lo que estaba pasando y anunciando su siguiente gran movimiento:

“Estaba preocupado y desconcertado sobre las situaciones que podría provocar como resultado de esta decisión, pero he estado discutiéndolo con mi agencia y el resto de los miembros porque quería anunciar las noticias al menos un poco antes para que no os sorprendiera de golpe. Entonces, una bendición vino a mi camino. También me sorprende, ya que no puedo hacer lo que había planeado con la organización y los miembros, pero esta bendición me ha dado más fuerza”, continúa.

“No podía perder más tiempo pensando cuándo o cómo debería anunciar esto, por lo que me he armado de coraje. Estoy muy agradecido a mis compañeros por felicitarme después de conocer la noticia y estoy profundamente agradecido a nuestros fans por enviarme tanto amor no merecido. Nunca olvidaré este sentimiento de gratitud, lo haré lo mejor que pueda sin cambiar y devolveré el amor que me habéis dado. Gracias siempre”, finalizó.

¿QUIÉN ES LA NOVIA DE CHEN?

El matrimonio será una ceremonia privada donde solo estarán presentes los familiares cercanos a los novios (Foto: Instagram)

La identidad de la muchacha que contraerá nupcias con el vocalista surcoreano se desconoce por completo. La agencia que representa al grupo EXO, SM Entertainment, informó que ella no es alguien del medio artístico.

En el comunicado señala que la novia no es famosa, por lo que prefieren mantener en reserva de quién se trata. Asimismo, el cantante no dará detalles de su futuro hijo.

Lo que se sabe es que la joven que se robó el corazón de Chen se casará con el integrante de EXO en una fecha que también se desconoce, a la que solo familiares y amigos muy íntimos acudirán.

VIDEO RECOMENDADO

Rosé de Blackpink cumple 23 años: 10 cosas que no sabías de la cantante de K-pop