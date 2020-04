Adam Schlesinger, un músico estadounidense ganador de tres premios Emmy y uno de los fundadores de la reconocida banda de rock “Fountains of Wayne”, falleció a los 52 años por complicaciones derivadas del coronavirus.

Según informó Variety, el también compositor, murió la mañana de este miércoles. Josh Grier, su abogado, informó previamente que Schlesinger tuvo que ser internado hace más de una semana en un hospital de Nueva York.

Nacido en Nueva York en 1967, Adam Schlesinger -que actualmente estaba divorciado y a quien le sobreviven dos hijas- formó el grupo indie “Ivy” en 1994 y un año después hizo lo propio junto a Chris Collingwood en “Fountains of Wayne”, en la que tocaba el bajo.

En 1997 fue nominado al Oscar y al Globo de Oro por “That Thing You Do!”, canción principal de la película “The Wonders”, en lo que fue una de sus primeras incursiones exitosas en solitario fuera del ámbito de su propia su agrupación.

Estuvo 10 veces nominado a los Premios Emmy y se llevó tres de ellos en la edición de 2018, en la que ganó dos trofeos por su trabajo en la serie televisiva “Crazy Ex-Girlfriend” y otro por la canción “Antidepressants So So Not A Big Deal”, que compartió con Rachel Bloom y Jack Dolgen.

