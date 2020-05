La cantante y compositora Peruana Arianna Celeste hace su debut artístico con un EP de 4 canciones titulado ‘Mis notas’, del que se desprende su primer sencillo ‘Te escribo canciones’, que viene acompañado de un videoclip producido y grabado íntegramente durante la cuarentena.

Al respecto, Arianna Celeste comenta: “Son mis primeros pasitos en la música. Es algo tan sincero y espontáneo como una nota. Para mí una nota escrita tiene muchos significados. Es un texto breve que se utiliza para recordar. Una nota es clara y si le pones música se puede convertir en una melodía mágica. Esta es una recopilación de 4 canciones que representan precisamente 4 momentos en una vida y una evolución de sentimientos”.

Arianna Celeste es el nombre artístico de Arianna Celeste Rovegno Cayo, hija de la reconocida artista, compositora y productora Bárbara Cayo, y sobrina de las no menos talentosas y figuras internacionales Fiorella y Stephanie Cayo, por lo que el talento es una marca registrada de su familia. “He vivido rodeada de arte toda mi vida, música, baile, incluso artes plásticas y textiles, pues todos en mi familia son artistas, pero lo que más me llama la atención dentro de todo es la música. Escribí mis primeras canciones a los 8 años de edad, mientras veía a mi mamá escribir las suyas con mucho ingenio y creatividad. Mi familia es la base de mi inspiración. Estoy segura que vendrá mucha música y muchas más historias que contar”, detalla Arianna Celeste.

El EP ‘Mis notas’ está conformado por 4 canciones que cuentan una historia. “La historia trata acerca de aquellas personas que se van de la vida de uno, porque en algún punto sus caminos toman distintos rumbos. Así, estás personas se quedan viviendo solo en tus recuerdos, o en las páginas de tu diario o en los versos de canción de amor”, cuenta la cantautora Arianna Celeste.

Aunque la canción ‘Te escribo canciones’ es la última del EP, es el primer tema de lanzamiento. “Si bien están en el orden cronológico que las escribí, la última, ‘Te escribo canciones’, es el resumen de todas las demás. Por eso la lanzo primero. Mis otras 3 notas (los temas ‘Creo en ti´, ‘Sigues aquí’ y ‘Línea paralela’) vendrán en los siguientes meses”, indica la joven artista y empresaria Arianna Celeste, quien se acaba de graduar en la carrera de International Business y Marketing en Pace University, Nueva York.

Actualmente combina su carrera artística con su faceta de empresaria como dueña de la empresa de pastelería fina ‘La Bambina de Rovegno’.

En cuanto a su vocación artística, Arianna Celeste comenta: “La música siempre fue una pasión que fui redescubriendo con el tiempo. Cuando me fui a Nueva York a buscar nuevos rumbos y terminar mi carrera, me di cuenta que era lo que quería hacer toda mi vida. Viviendo en una de mis ciudades favoritas, que tiene un encanto en particular vinculado a todo lo artístico, empecé a componer mucho y a sumergirme más en este mundo maravilloso de la música, es así como nacen estas mis primeras canciones”.

Cabe señalar que la canción ‘Te escribo canciones’ se acaba de lanzar en todas las plataformas digitales y cuenta con un videoclip producido durante la cuarentena por el conocido director Peruano Álvaro Quevedo. “Es un director que admiro mucho y fue increíble trabajar con él y su equipo, sobre todo experimentando nuevas formas de trabajo en cuarentena creando desde casa, planeando y llevando a cabo todo por video llamadas. Fue increíble. El video de la canción tiene bastante del estado de ánimo actual, por el que las personas pasamos cuando hay cambios en nuestras vidas y las emociones atrapadas que solemos dejar ‘en cuarentena’. Cayó perfecto para la genuinidad del lanzamiento y llevar un poco de alegría ante esta situación por la que estamos pasando”, menciona Arianna Celeste.

´Te escribo canciones’ es el primer corte musical de Arianna Celeste, quien debuta en la escena artística con el EP ‘Mis notas’, que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales (YouTube, Spotify, Dezzer, Amazon, Itunes). Para saber más de Arianna Celeste, pueden seguirla en su Instagram como @ariannarovegno.

“Espero seguir con ustedes, conociéndolos y dejándome conocer, escribiendo canciones, por mucho mucho tiempo más. Nos vemos siempre”.

Mira aquí el video de la canción ‘Te escribo canciones’.





LEE TAMBIÉN

● Rusia supera los 350.000 casos de coronavirus

● Forsyth sobre Alejandra Baigorria: “Claro que podría pasar algo más”

● Descubre cuáles son los signos del zodiaco más infieles

● Marcelo y la vistosa manera para controlar la pelota en casa | VIDEO

● Perro rescatado duerme en una caja para sentirse seguro