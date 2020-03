El potente sonido del rock alternativo mezclado con elementos electrónicos, ha llevado a la banda peruano-alemana conformada por Rainer Fahrion, Jarot y Nicolas, a trabajar con el ganador del Grammy, el gran productor Reuven Amiel; grabar un disco en Miami, ser elegidos por la BBC de Inglaterra como mejor banda alemana de Rock y luego recorrer el mundo en sus principales festivales; sus integrantes se encuentran en Lima presentado el primer video clip ( “One Day Lost His Time”) de lo que será una serie de alta calidad de trabajo discográfico y visual.

Deslumbraron en Lima cuando los vimos tocando con Placebo, posteriormente fueron presentados como la mejor banda alemana de Rock por la BBC de Inglaterra y sus canciones fueron emitidas en radios importantes del país germano.

El 2016 se presentaron en el festival de rock más grande de Turquía, el 2017 llegaron a la primera posición en Reverbnation Berlín y el año pasado fueron escogidos entre las 5 mejores nuevas bandas de Alemania.

Pony Asteroid, se encuentra trabajando su disco debut con el productor y ganador al Grammy, Reuven Amiel, en Miami: “Estuve maravillado después de ver a Pony Asteroid con Placebo. La manera en la que el público reaccionó a sus canciones fue impresionantemente fuerte y salvaje. Me interesé en trabajar con ellos porque pienso que pueden influenciar a la siguiente generación de la música Rock.”

Sobre la banda:

Pony Asteroid es una banda peruano alemana fundada en Frankfurt por Rainer Fahrion. Después de un par de conciertos en Alemania la banda paso unos años en Perú. La banda inglesa Placebo los escogió para abrir su primer concierto en Perú, poco después fueron presentados como la mejor banda alemana actual de Rock por la BBC de Londres en el programa “Introducing” de Tom Robinson, recibiendo así dos 2 semanas de rotación diaria en la Radio BBC 6 de Londres. Después de esa significativa exposición aparecieron varios productores musicales de Europa y USA ofreciéndoles trabajar su disco debut.

La banda radica ya hace unos años en Europa y ha dado más de 40 conciertos en varios países del viejo continente. Entre los conciertos importantes se encuentra la participación en el festival más grande de Rock de Turquía “Zeytinli Rock Festivali” con 150 mil asistentes, el festival CSD en Friburgo, un gira por el norte de Italia (Brescia, Pozzolengo, etc.) , locales de Alemania entre ellos el legendario local punk/new wave SO36 por donde pasaron artistas de la talla de Bowie, The Cure, New Order, Iggy Pop; el local berlinés Lido (The XX, Crystal Castles, M83, White Lies, The Vaccines, etc), una presentación en vivo en la radio alemana Fritz Radio tocando 3 temas (“One Day Lost His Time”, “42” y “All Electrical”), una presentación acústica en Radio Alex con el tema “The Sun is Gone”, etc. Los temas “42”, “All Electrical” y “One Day Lost His Time” han sido pasados por las radios más importantes del país “StarFM”, “Radio Alex”, “Fritz Radio”, entre otras. Han aparecido en varias revistas digitales y físicas como “Digital In Berlin”, “Sound & Equipment”, “Melodie und Rhythmus”, etc. El 2017 estuvieron varios meses en el top 3 de bandas de rock a nivel Berlín llegando al puesto Nr.1 a finales de ese año.





