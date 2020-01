Después de más de 9 años al aire, “Modern Family” llegará a su final dentro de poco con su onceava temporada. La misma inició el pasado septiembre del 2019 y desde un inicio los showrunners Steven Levitan y Christopher Lloyd dijeron esta sería la última fase de la serie, aunque aún estarían dispuestos a hacer un spin-off de la misma.

Sin embargo, nadie se esperaba que la serie despediría a uno de los miembros de la familia Dunphy tan pronto. El 15 de enero se estrenó un nuevo capítulo de la onceava temporada llamado “Legacy”, donde Phil paga una visita a su papá Frank para asegurarse de que estaba bien luego de escuchar algunas noticias preocupantes sobre él.

Los espectadores descubren que Frank ha estado vagando por una tienda durante horas, y Phil tenía la preocupación de que había sido consumido por la demencia. A pesar de que el pensamiento de Phil era incorrecto, Frank eventualmente muere fuera de pantalla.

“Cuando crecía, él era un padre genial,” comenta Phil. “Estaba a la moda. Conocía todos los bailes de Greade y conocía las expresiones BFF, Best Friends Forever, TMI: Too Much Information, BJ: Blue Jeans… No hicimos mucho ese último día, pero podría haber sido uno de los mejores días que he tenido con papá. Simplemente no sabía que sería la última.”

El episodio entonces corta a Phil cuando elogió a Frank en una pequeña reunión rodeada de seres queridos. “No pierdan la chance de estar con las personas que aprecian, solo para que lo sepan,” explicó en una escena que muchos reconocieron del primer avance del capítulo.

Frank Dunphy apareció en un total de 14 episodios de todas las 11 temporadas de “Modern Family”. Él y su hijo Ty Burrel habían co-protagonizado anteriormente un corto de comedia para Fox llamado “Back to You”, junto a Kelsey Grammer y Patricia Heaton.

We are looking forward to some Father Son bonding time when @Fred_Willard returns to #ModernFamily tonight at 9|8c! pic.twitter.com/KTJJKtU7Nh — Modern Family (@ModernFam) January 15, 2020

Por su parte, los fans compartieron los mejores momentos de Frank Dunphy en la serie “Modern Family” en las redes sociales, ya que nadie se esperaba que este personaje terminara con una muerte fuera de pantalla y con un final tan emotivo para Phil.

“No estaba listo para esto”, “No esperaba que Modern Family me hiciera llorar en el club en este momento” o “Modern Family acaba de golpearme en los sentimientos” son solo algunos de los comentarios que dejaron los fans luego del estreno de este capítulo.

“Nos reunimos (con los escritores) al comienzo de la temporada y hablamos sobre los grandes arcos y las cosas que queremos que sucedan, los momentos clave. Se nos ocurrió que la muerte es una parte gigante de la experiencia familiar y mientras Phil había perdido a su madre en un episodio anterior, nunca hemos visto a toda la familia tener que lidiar con esa pérdida. Parecía algo interesante de hacer que suceda,” dijo el productor ejecutivo Steve Levitan sobre esta muerte el año pasado.

“Modern Family” ahora solo está a 7 episodios de terminar su última temporada y tendrá que cerrar todo antes de que Dunphy y Pritchett se retiren definitivamente. El final de esta comedia ganadora del Emmy se emitirá el próximo miércoles 8 de abril del 2020 por su cadena habitual, la ABC.