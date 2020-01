Desde los inicios de Batman y su debut en los cómics en 1974, el Manicomio Arkham ha crecido hasta convertirse en uno de los lugares más famosos de DC Comics. No solo ha estado en el universo del detective murciélago, sino también ha hecho presencia en toda la historia canon del multiverso DC.

Este infame lugar es fácilmente reconocible por su símbolo en los cómics, aunque también ha ganado popularidad en los videojuegos por algunas apariciones cinematográficas, en esencial porque sirvió como el inicio para uno de los villanos más famosos y queridos por los fans: Harley Quinn, la doctora que en su momento tuvo que lidiar con el mismísimo Joker.

A pesar de que fue concebido principalmente para albergar a los más caóticos criminales de Gotham City, existen algunos héroes que también tuvieron la desdicha de ser internados aquí por diferentes motivos. ¿Quiénes exactamente? En este artículo haremos un pequeño repaso de los héroes y anti-héroes que llegaron a estar en el Manicomio Arkham.

¿QUÉ “HÉROES” FUERON ADMITIDOS EN EL MANICOMIO ARKHAM?

DEADSHOT

Deadshot (Foto: DC Comics)

Esta lista comienza con Deadshot, que si bien no puede considerarse un héroe como tal por sus orígenes como villano, este personaje evolucionó hasta convertirse en un vigilante oscuro. Él llega al Manicomio Arkham después de haber sido transportado desde la Penitenciaría de Blackgate, un lugar que generalmente alberga villanos no metahumanos, para cumplir su condena.

ADAM STRANGE

Adam Strange (Foto: DC Comics)

Si bien Deadshot se encuentra más en un limbo gris entre un villano y un héroe, Adam Strange es un vivo ejemplo de que incluso los héroes pasaron por el Manicomio Arkham. Él fue admitido en los eventos de “DC: New Frontier” cuando era uno de los tantos que sufrían premoniciones de “The Centre”, que desarrollaría su argumento en la Tierra 21 en “DC: The New Frontier” #4.

NIGHTWING

Nightwing (Foto: DC Comics)

Incluso los más famosos héroes de Gotham estuvieron internados aquí. Nightwing, por ejemplo, fue internado bajo la sospecha de que él era Pierrot Lunaire en Batman #678. Este personaje era miembro del Club Internacional de Villanos, que es un equipo que le hace una emboscada a Nightwing en la historieta. Él escapa estrechamente de una lobotomía para servir como carnada a Batman durante su estadía en el manicomio.

ZATANNA

Zatanna (Foto: DC Comics)

Otra estrella de Batman que también pasó un tiempo aquí fue Zatanna. En el 2001, ella tuvo una participación especial en “JLA: Black Baptism” #2 donde se observa que ella descansa en una cama mientras que Felix Faust, un supervillano de DC, intenta coaccionarla para que utilice sus poderes mágicos y leer un hechizo para él. Por suerte, y como es de costumbre, Batman ingresa en el cuarto de repente para salvar el día.

Estos cuatro personajes son inesperados huéspedes de un edificio que estaba diseñado para los villanos del universo de DC, pero incluso a parte de los héroes, el Manicomio Arkham también ha tenido otros encuentros inesperados que han servido para profundizar su historia dentro del canon de las historietas.