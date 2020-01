El martes pasado, The CW emitió el final de uno de los eventos más ambiciosos y grandes de la televisión. “Crisis en Tierras Infinitas” no solo unió a todo el ‘Arrowverse’, sino también a numerosos actores y series basadas en los cómics de DC que en un principio no tenían relación con los demás. Gracias a ello, ahora todos los fans sabían que todo formaba parte de un mismo multiverso.

Ahora que ya todo terminó, los fans mantienen cientos de preguntas sobre qué es lo que pasará más adelante con el ‘Arrowverse’, hablando de un nivel individual y cómo se desarrollaría para futuros planes en conjunto que tengan con sus series participantes.

Ante esto surge una inevitable pregunta, ¿cuál será lo siguiente que preparará The CW para unir a sus héroes? Se sabe que “Crisis en Tierras Infinitas” estuvo en desarrollo durante años, por lo que es imposible que un evento similar o remotamente igual de grande que este llegue pronto a la televisión.

"Crisis en Tierras infinitas" podría ser el último gran crossover del 'Arrowverse' al menos por un tiempo (Foto: The CW)

Por ello, TVLine realizó una entrevista a Marc Guggenheim, el arquitecto detrás de toda la “Crisis”, para hablar sobre cuál sería el siguiente camino para el ‘Arrowverse’, sus posibles uniones de héroes y qué le depararía al multiverso ahora que su más grande amenaza ha sido eliminada por los ‘Paragons’.

“Yo diría que tengo ‘ideas para ideas’, y le dije a Mark Pedowitz (al CEO de The CW) y a Greg Berlanti qué, si lo dejara en mis propios dispositivos, me gustaría vernos hacer ", comentó Guggenheim. “Hay una rúbrica que está mas o menos en su lugar... y Mark y Greg lo han firmado, y a medida que avanzamos, las cosas se volverán cada vez más específicas. Justo estaba enviando un correo electrónico a Mark el otro día, que tenemos que sentarnos todos en una habitación juntos para hablar de esto. Por lo general, hacemos una autopsia sobre lo que salió bien, lo que salió mal, lo que aprendimos... Siempre aprendemos algo.”

Según sus palabras, parece ser que un siguiente crossover ya se está cocinando detrás de las paredes de “The CW”, y podría estar más cerca de lo que muchos creen si sus creadores ya se están sentando en las mesas de reuniones para hablar de ello. No obstante, el mismo Guggenheim admitió que no sería tan grande como “Crisis en Tierras Infinitas”.

Marc Guggenheim ha hablado con el equipo y no creen que hagan algo tan grande en el futuro como lo fue "Crisis" (Foto: Imdb)

“Mira, odio las comparaciones con Endgame, porque no es justo, estamos trabajando con el presupuesto de catering de Endgame, pero Marvel no siguió Endgame con Endgame 2”, explicó. “Creo que hay que construir un evento de este tipo. Lo único en lo que todos estamos de acuerdo (elenco, ejecutivos de la tripulación, lo que sea) es que no vamos a ser tan grandes el próximo año”. De hecho, Mark y yo estábamos hablando de ‘regresar a las raíces’ de nuestros crossovers, y dejaré que la gente interprete lo que eso significa".

Considerando los eventos en los cómics de DC, aún quedan varios crossovers que podrían realizar para juntar a los héroes del ‘Arrowverse’ ahora que se encuentran en una misma Tierra, la Tierra Prime. Es posible que más adelante la próxima unión se haga para vencer a un enemigo común más pequeño de lo que fue el Anti-Monitor.

No obstante, si “Crisis en Tierras Infinitas” llega a ser uno de los eventos más populares por los fans en los siguientes años, no cabe duda de que sus productores querrán hacer algo parecido o incluso tomar más riesgos al momento de crear sus crossovers. ¿Cuál será la próxima gran unión de los héroes? Aún queda tiempo para saber eso.