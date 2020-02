El último episodio de “Love Is Blind”, el reality amoroso creado por Chris Coelen para Netflix, se estrenó el jueves 27 de febrero de 2020 y con esto al fin se reveló que parejas se casaron y quienes se arrepintieron.

Luego de la primera etapa de “Love Is Blind”, que duró diez días y consistió en los que los participantes tuvieran citas rápidas para conocer al resto y poder elegir a la mujer con la que querían casarse, todas las parejas comprometidas se dirigieron a un retiro de parejas en Playa del Carmen, México, y posteriormente se mudaron al mismo complejo de apartamentos.

Mientras estuvieron en ese lugar conocieron a las familias de sus parejas y convivieron con la persona con la que se casarían. Cuando llegó el día de la boda, las parejas comprometidas respondieron a la pregunta "¿Es ciego el amor?". Esto fue lo que sucedió con las parejas.

DAMIAN POWERS Y GIANNINA GIBELLI

Damian Powers y Giannina Gibelli no se casaron. Aunque Giannina dijo que sí Damian prefirió no continuar porque sentía que su pareja no estaba realmente preparad para dar ese paso. “No estaba seguro de que ella dijera que sí. Y cuando lo hizo, derritió mi corazón y lo rompió al mismo tiempo, porque en ese momento pensé, ‘Esto no está bien’, porque está diciendo que sí, pero todo lo que me mostró: sus acciones, sus palabras, todo lo demás, dijo que no está lista para el matrimonio”, explicó a sus amigos.

Como dato curioso, la novia fugitiva en el tráiler de “Love Is Blind” es Giannina que al no poder lidiar con el rechazo sale corriendo del lugar.

Damian Powers y Giannina Gibelli no se casaron (Foto: Netflix)

MATT BARNETT Y AMBER PIKE

Matt Barnett y Amber Pike si se casaron. A pesar de las dudas de Barnett por las deudas de su prometida él aceptó unir su vida a la de ella. “No puedo imaginar una vida sin ti”, admitió el novio de la segunda pareja.

"Nunca hubiera adivinado que estaría en un vestido de novia en este momento con un anillo en mi dedo y un apellido completamente nuevo", dijo Amber tras la boda. Los especatdores habían adivinado este final después de que Amber publicara una foto en Instagram con un hombre que parecía ser Matt.

Matt Barnett y Amber Pike si se casaron (Foto: Netflix)

KENNY BARNES Y KELLY CHASE

Kenny Barnes y Kelly Chase no se casaron. Aunque ambos parecían seguros de su decisión y eran la pareja más compatible de “Love Is Blind”, al final Kelly confesó que no sentía la misma pasión por él que por su exnovio y no aceptó casarse con Kenny.

"Mi amor, mis sentimientos por él, no son tan intensos como los suyos son para mí", dijo Kelly al salir de la sala de ceremonia.

Kenny Barnes y Kelly Chase no se casaron (Foto: Netflix)

MARK CUEVAS Y JESSICA BATTEN

Mark Cuevas y Jessica Batten no se casaron. Después de todos los problemas que tuvieron durante su compromiso el desenlace de esta historia no fue una sorpresa para los espectadores, sobre todo porque Jessica parecía estar enamorada de Barnett.

Mark aceptó, sin embargo, Jessica no pudo seguir adelante y dijo: "Estoy tan orgulloso de nosotros por haber superado los altibajos, pero no creo que ninguno de nosotros esté listo para esto, pero quiero que sepas que te amo y seré honesta contigo".

Mark Cuevas y Jessica Batten no se casaron (Foto: Netflix)

CAMERON HAMILTON Y LAUREN SPEED

Cameron Hamilton y Lauren Speed si se casaron y demostraron que el amor es ciego. Aunque Lauren confesó que una parte de ella sentía miedo por el paso que debía dar al final decidió que valía la pena arriesgar todo por Cameron.

“He estado buscando a Cameron durante 30 años. Aparentemente él también me ha estado buscando. Me alegra que finalmente nos hayamos encontrado”, admitió Lauren. “(Lauren) tiene todo lo que siempre he soñado en una pareja”, agregó Cameron.