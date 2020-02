“Love Is Blind” es un reality show creado por Chris Coelen que se estrenó en Netflix el 13 de febrero de 2020 como parte de un evento de tres semanas. La serie que ha sido comparada con ‘Married at First Sight’ y ‘The Bachelor’ sigue a treinta hombres y mujeres solteras que buscan el amor y se comprometen antes de verse en persona.

La primera etapa de “Love Is Blind” consiste en diez días en los que los participantes tienen citas rápidas, distintas parejas salen a “pods” donde pueden hablar entre ellos, pero no pueden verse. Luego, cada vez que lo decidían, los hombres podían proponerle matrimonio a la mujer con la que querían casarse.

Love Is Blind

Tras la propuesta, se revelan quien es su pareja y pueden verse por primera vez. Más adelante, todas las parejas comprometidas se dirigen a un retiro de parejas en Playa del Carmen, México, donde también se encuentran con los otros participantes que pudieron ser sus parejas.

Luego del retiro de parejas, las parejas comprometidas se mudan al mismo complejo de apartamentos. Mientras permanecen en ese lugar conocen a las familias de sus parejas y conviven con la persona con la que se casarán. En día de la boda, las parejas comprometidas deben decidir si se casan o separan respondiendo a la pregunta "¿Es ciego el amor?".

Son 15 hombres y 15 mujeres los que participan en "Love Is Blind" (Foto: Netflix)

EL MAYOR SECRETO DE “LOVE IS BLIND”

Netflix liberará el último episodio de “Love Is Blind” recién el jueves 27 de febrero de 2020, pero el reality se filmó en Atlanta, Georgia, desde el 9 de octubre de 2018. Los diez días en las cápsulas fueron filmados en Pinewood Atlanta Studios en Fayetteville. Luego se trasladaron a el Grand Velas Riviera Maya en Playa del Carmen, México. Después del retiro, las parejas regresaron a Atlanta al edificio de apartamentos Spectrum on Spring, donde permanecieron hasta las bodas, el 15 de noviembre de 2018.

Por lo tanto, las parejas que decidieron casarse ya tienen más de un año juntos, esto suponiendo que continúan casados.

El concursante Damian Powers, quien le propuso matrimonio a alguien en “Love Is Blind”, recientemente compartió con Refinery29 que, si bien los amigos y la familia que estuvieron presentes en la celebración de la boda de cualquiera de las parejas han estado al tanto de su estado de recién casados, el resto de su entorno no tiene ni idea.

Es decir, las parejas que al final se dieron el sí no pueden “difundir ampliamente” las noticia a amigos de la universidad, peluqueros, seguidores de Instagram y otros hasta que el drama se estrene en Netflix.

Como señala TVLine se trata de 15 meses en los que los participantes no pueden revelar nada, tiempo superior al de “The Bachelor”, que solo tiene un tiempo de producción de aproximadamente tres meses.