“La increíble historia del capitán Ostra”, es la primera novela para niños del escritor peruano Gabriel Rimachi Sialer, ilustrada por el artista Luis Morocho, una historia de aventuras donde el autor de “El cazador de dinosaurios” rinde un breve pero intenso homenaje a las novelas de aventuras fantásticas.

Rimachi Sialer ha sido reconocido por el crítico Ricardo González Vigil como uno de los narradores peruanos más importantes de la década pasada, y su registro siempre ha estado vinculado al cuento urbano y al cuento fantástico, por ello es que esta incursión en la literatura infantil es una sorpresa.

¿Quién es el Capitán Ostra?

Es un niño que se llama Jack, que ha sido escogido - aunque él no lo sabe y ahí empieza el misterio-, para cumplir una serie de encargos y resolver el enigma de un libro milenario, el “Libro de los reyes”. Pero él no sabe lo que está buscando aún, es un héroe en sentido épico y debe primero descubrirse él mismo. Esta primera parte de la saga presenta al lector a Jack y presenta también los escenarios posibles de su historia. Van a haber tres libros más.

Vuelves a publicar después de diez años.

Sí, cuando “creces” hay que trabajar para vivir, pero vivir también para leer. He continuado escribiendo, he publicado en revistas, páginas webs, pero no había publicado en formato libro desde “El cazador de dinosaurios” en el 2010.

Pero no es esta, la infantil, la línea de tu literatura...

No, el tipo de cuentos sórdidos, violentos hiperrealistas, marcaron mi escritura en los años 2000 y tal vez esto pueda sorprender. Pero ocurre algo: He leído bastante literatura infantil contemporánea - al menos de la que se publica en el Perú- y mucha de esa literatura no me terminó de gustar, hay libros escritos por adultos que consideran tontos a los niños, los subestiman. La literatura es también ambición, y es muy poca la que ahora tiene de eso. Esa fue también mi mayor preocupación a la hora de decidirme a escribir esta historia Puede ser muy bonita, con sentimiento, con gran emoción, pero vacía, se queda en la anécdota. Y eso no enriquece al lector.

La literatura de ahora pretende ser comprometida, creadora de valores, de empoderamiento, mandar mensajes...

Y por eso no trasciende, no te nutre, es carente de la más mínima ambición estética y creativa para ser “literatura de verdad”.

No va por ahí este libro, entonces.

Para nada, he intentado meterle a este libro épica, mitología, datos reales sobre aspectos geográficos del mundo, datos históricos, tiene misterio, drama. No entiendo porqué a los niños se les debe ocultar las cosas negativas de la vida pretendiendo venderles la ilusión de una burbuja que no existe porque ellos salen a la calle y ahí está la violencia, en el televisor, en el celular con las noticias, en la Internet.

Negarles u ocultarles a través de la lectura esa realidad, está mal.

Mas bien es la literatura, la buena literatura, la que debe darle al niño las herramientas para desarrollar y consolidar la capacidad de discernimiento para enfrentar mejor el mundo.

Por Sengo Pérez

DATOS

“La increíble historia del capitán Ostra”

Ediciones Moby Dick

En todas las librerías.

Pedidos directos a librosquearden@gmail.com o al 920664682.





