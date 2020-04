“La casa de papel” se convertido nuevamente en tendencia mundial por el estreno de su cuarta temporada. La serie española de Álex Pina originalmente tenía solo dos partes, pero Netflix no solo adquirió los derechos de transmisión de estas temporadas, sino también la renovó por tres temporadas más que ahora sabemos se compacta en una sola historia: robar el Banco de España para rescatar a Río.

Y es que la segunda temporada finalizó con los atracadores escapando de la justicia, divididos en todo el mundo para disfrutar del dinero que habían robado de la Casa de Moneda y Timbre. No obstante, un error hizo que Río sea capturado en la tercera temporada provocando que el Profesor genere un nuevo plan y así rescatarlo a la vez que realiza un golpe que ha estado planeando durante años.

Esto lo supimos gracias a que la tercera y cuarta temporada se caracterizaron por tener más flashbacks que lo usual, explicando la relación que tuvieron el Profesor, Palermo y Berlín antes de que todo se complicara. Sin embargo, existe un personaje que sigue estando en el pensamiento de los fans pero que hasta ahora no se ha presentado: Tatiana.

¿Acaso la quinta temporada de “La casa de papel” será el momento cumbre para que ella salga a la luz? ¿Quién es ella realmente? En este artículo haremos un repaso de las teorías que tienen los fans con respecto a la misteriosa pareja de Berlín pero cuidado, habrá spoilers de la temporada 4 más adelante.

¿QUIÉN ES TATIANA Y POR QUÉ SERÍA CLAVE EN LA TEMPORADA 5 DE “LA CASA DE PAPEL”?

Tatiana fue presentana como una pianista y una ladrona por ella misma (Foto: Netflix)

Tatiana se presentó por primera vez como la pareja de Berlín en el episodio 6 de la temporada 3 de “La casa de papel”. Inicialmente, por su parecido físico principalmente, muchos creyeron que se trataba de la inspectora Sierra, pero esta teoría fue descartada automáticamente cuando vieron que no había relación alguna entre ambos personajes.

Ella es una pianista de concierto así como una ladrona, tal como ella misma lo menciona: “el piano y las joyas son mis dos especialidades”. Berlín le cuenta a su hermano en uno de los flashbacks de la tercera temporada que se casaría con ella y pasaría sus dos últimos años de vida juntos. Pero eso no es todo.

En ese tiempo el Profesor también planeaba los robos del Banco de España y a la Casa de Moneda y Timbre junto a su hermano y Palermo. Además, ellos habían dispuesto la regla de que al hacerlo, ningún vínculo emocional o amoroso debería darse entre el equipo para concentrarse enteramente en la misión que les esperaba (algo que no se ha dado con ninguno hasta ahora).

La misma Tatiana admite que es una gran ladrona de joyas por lo que podría ser útil en un atraco a gran escala (Foto: Netflix)

Por ello, cuando Berlín le cuenta que no hay secretos entre él y Tatiana, el Profesor se desespera. Él piensa que ella no es confiable porque podría vender el plan por dinero o traicionarlos en un momento de debilidad. Más adelante, en la temporada 4, Berlín lo calma durante la boda de ellos diciéndole que cualquiera lo traicionaría con el contexto adecuado y que es mejor que no piense en ello demasiado.

Considerando estos elementos, Tatiana podría haber sido un elemento sorpresa en la temporada 4 para ayudar a la banda de atracadores a realizar el robo al Banco de España. Lastimosamente, el personaje solamente apareció durante los flashbacks de la boda de Berlín y no se supo más de ella.

Algunos fans han teorizado que Tatiana podría ser el punto de quiebre para la siguiente temporada 5 de “La casa de papel”, tanto por el lado de la policía o por el otro de los atracadores. Ella conoce ambos planes a detalle y podría ser la perfecta cómplice que ayude a cerrar el caso de una vez y para siempre.

Tatiana no solamente conoce los planes a detalle, también tiene una gran relación con los personajes principales de la cuarta temporada (Foto: Netflix)

