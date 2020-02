La tercera temporada de “La casa de flores” se estrenará en algún momento de 2020 y deberá responder a todas las interrogantes que dejó la anterior entrega de la serie de Netflix: ¿Qué pasará con el bebé que Elena está esperando después del accidente automovilístico? ¿Qué harán sus hermanos y su padre cuando descubran que Paulina está en prisión? ¿Julián y Diego la ayudarán? ¿Las chicas del cabaret unirán fuerzas para liberarla? ¿Micaela ganará el concurso de talentos?

A finales de febrero de 2020, Netflix anunció que la tercera entrega será la última de la comedia dramática mexicana, es decir, los próximos episodios deberán dar un cierre apropiado a la historia de la familia de La Mora.

Pero ¿por qué “La casa de las flores” no tendrá cuarta temporada? Aunque ni la plataforma streaming ni el creador de la ficción, Manolo Caro, ha revelado las razones para ponerle fin a la serie que empezó en agosto de 2018 estos son algunos de los motivos más evidentes.

La casa de las flores

EL PLAN ORIGINAL

A fines de 2018, Netflix anunció la renovación de la ficción para una segunda y tercera temporada. “Existen historias inconclusas. Algunas que no deberían haber existido, otras que, aunque parecían haber llegado a su fin, eran solo el principio”, indicaba el video teaser. Esto hacia suponer que esas serían las únicas entregas, pero no había nada confirmado, hasta ahora.

La última temporada de “La casa de flores” contará con 13 episodios, al igual que las anteriores entregas y según la sinopsis, “el final del evento televisivo dirigido por Manolo Caro contestará las preguntas en torno a la familia De la Mora. El destino de Paulina (Cecilia Suárez) tras la tragedia al final de la temporada 2 también se resolverá mientras conocemos un poco más sobre su infancia”.

La serie se estrenó mundialmente el 10 de agosto de 2018 en el servicio de streaming (Foto: Netflix)

LA SALIDA DE VERÓNICA CASTRO

Definitivamente, la salida de Verónica Castro fue un duro golpe para la serie mexicana y aunque intento conservar la esencia de la historia, los fans no reaccionaron de manera favorable ante la muerte Virginia de La Mora.

En su momento, Manolo Caro salió a explicar la verdad sobre la salida de Verónica Castro y la muerte de su personaje. “A Verónica Castro se le invitó a hacer ‘La Casa de las Flores’; se comprometió, solamente, a hacer una temporada. Así que creé un personaje que solamente existía una sola temporada. Obviamente, cuando vino el éxito y todo lo que ha pasado con la serie, nos sentamos a dialogar y a tratar de reinventar el personaje; entonces por eso era ‘no que sí', ‘no que no’. Justo en ese diálogo, nos dimos cuenta de que el personaje había llegado a su fin y había cumplido su meta”, explicó el director al programa Ventaneando.

Además, dejó en claro que no existen rencillas con Verónica Castro; incluso, comentó que la actriz le deseó lo mejor con la segunda entrega de ‘La Casa de las Flores’ cuando se anunció su estreno.

"Justo me mensajeaba con Verónica y decíamos ‘parece que urge que haya conflicto entre ella y la producción o mi persona' y no lo hay", agregó. "Ella tenía muy claro que, si seguía, como lo dijo, tenía que ser a full, si no, no le convenía, y yo lo acepté, y lo entiendo. Y la quiero y la respeto, y no hay sangre para el coraje de los medios de comunicación".

Verónica Castro interpretó a Virginia de la Mora en la primera temporada de "La casa de las flores" (Foto: Netflix)

MANOLO CARO ESTÁ INMERSO EN OTROS PROYECTOS

Otra razón por la que la tercera temporada de “La casa de las flores” será la última es que Manolo Caro viene trabajando en un nuevo proyecto con Netflix, “Alguien tiene que morir”, serie que se estrenará en 2020 y se sitúa en 1950 y cuenta la historia de un joven que sus padres le piden regresar de México a su natal España para conocer a su prometida, pero el pueblo queda sorprendido cuando vuelve en compañía de Lázaro, un misterioso bailarín de ballet.

Además, la nueva ficción de tiene como protagonistas a Carmen Maura, ganadora de cuatro Premios Goya; Cecilia Suárez, quien da vida a Paulina de La Mora en “La casa de las flores”; Ester Expósito, que encarna a Karla en “Élite”, a Ernesto Alterio, que participa en Narcos: México y Las chicas del cable; y a Carlos Cuevas, que es Pol Rubio en la serie Merlí.