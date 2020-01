El siguiente invitado de “El valor de la verdad” será Jimmy Santi, quien se sentará en el sillón rojo y tratará de responder las 21 preguntas que le hará Beto Ortiz para llevarse los S/21 mil que entrega el programa.

Como ya es de costumbre, el conductor publicó la presencia del cantante en su cuenta de Instagram. “Pídanle lo que quieran, menos que cante CHIN CHIN”, escribió.

Entre las preguntas que le hace están: “¿Odias que te digan ‘chin chin’?”, a lo que Jimmy Santi le contesta: "[Me dicen] habla Chin Chin. Un programa de televisión me dice canta Chin Chin. No me jod… ya me tienen harto con el Chin Chin. Caraj… eso cualquiera lo canta”.

Otras de las interrogantes que debe contestar es: “¿Le temes a la vejez?”, y aunque no se escucha si se refiere exactamente a este tema en el video señala: “Cantaré hasta el día que tenga voz porque no quiero que nadie me diga que pena, no canta ni mier…”.

Durante el interrogatorio, se le escucha a Ortiz consultarle sobre los insultos que recibe en la calle y episodios de homofobia que enfrenta, incluso que una vez se puso muy agresivo.

“Estaba volteado y siento [que me dicen] saooo. Me acerqué y le dije al muchacho que ‘yo no vengo a buscar problemas’ y uno de ellos me grita: ‘Calla rosquete de mier…’. Entonces fue cuando salté encima del camión y le agarré el cuello, entonces me dice que no ha sido sino el de arriba”, narró.

Finalmente, en el clip se ve que Jimmy Santi contó que intentó suicidarse. “Estuve a punto de matarme. Tuve la pistola acá [señalando su sien] o acá [en referencia a su boca]. Somos payasos de la vida, que nacimos para divertir y ser abusados”.

¿CÓMO VER “EL VALOR DE LA VERDAD” EN VIVO ONLINE?

El polémico programa de Beto Ortiz regresó para develar los secretos más guardados de los personajes de la farándula peruana. Puedes sintonizar “El valor de la verdad” todos los sábados a las 10:00 pm por Latina, pero si no tienes acceso a una TV, déjanos decirte que existen otras formas de verlo.

Para ver el programa “El valor de la verdad” EN VIVO ONLINE desde tu dispositivo móvil sigue tres simples pasos:

- Puedes hacerlo a través de la web del canal, así que debes ingresar a www.latina.pe/tvenvivo o haz clic en el botón "vivo" que está en la parte superior derecha de esta página.

- También puedes descargarte la APP de Latina que está disponible para los móviles Android o iOS.

- Si las opciones anteriores son muy difíciles para tu acceso, entonces puedes realizarlo a través de YouTube; lo único que debes hacer es suscribirte al canal Latina.pe y sigue el playlist de “El valor de la verdad” que se actualiza cada semana.