“I Am Not Okay with This”, también llamado “Esta Mierda me Supera” en español, es una nueva serie juvenil que ha estrenado Netflix en su plataforma oficial. Este drama-comedia comparte muchos elementos de anteriores éxitos de la compañía, en especial porque es creada por Jonathan Entwistle (“The End of the F***ing World”) y el equipo de producción de “Stranger Things”.

La historia sigue a un grupo de jóvenes que comienzan a tener algunos problemas con la pubertad, pero una chica entre ellos destaca porque sus conflictos son un poco diferentes. En un primer vistazo se ve como una niña normal que crece con problemas familiares así como en su vida privada.

Sin embargo, conforme va descubriendo su sexualidad, esto viene de la mano con algunos súper poderes que se activan con su enojo. Entonces ella es forzada a no solo superar sus problemas en su vida, sino también desvelar los misterios que se esconden detrás de sus poderes recién encontrados.

Pero Lillis no estará sola, se encontrará con Wyatt Oleff que funcionará no solo como su co-protagonista, sino también como su interés romántico principal además de sus otros amigos que irán descubriendo más sobre sí mismos y de esta anormal situación. ¿Quiénes son y dónde los han visto antes? Aquí te compartimos una pequeña guía de personajes de “I Am Not Okay with This”.

¿QUIÉN ES QUIÉN EN “I AM NOT OKAY WITH THIS”?

SOPHIA LILLIS ES SYDNEY

La actriz Sophia Lillis interpreta a Sydney Novak, el personaje principal de “I Am Not Okay with This”. Ella cree que es una “aburrida blanquita de 17 años” que vive en Pittsburgh y su principal problema es lidiar con las cosas que pasan en su escuela secundaria. A pesar de que esto es cierto, ella también descubre que tiene súper poderes que pueden causar daño a quien la rodea cuando se enoja.

Lillis ha participado recientemente en las películas de “It” e “It: Chapter Two” como Beverly Marsh y es reconocida por su rol en “Nancy Drew and the Hidden Staircase”, “Grettel & Hansel” y la serie de HBO “Sharp Objects”.

WYATT OLEFF ES STANLEY

El joven actor Wyatt Oleff tiene el segundo rol protagonista en este drama juvenil como Stanley Barber, el mejor amigo de Sidney y su vecino. Él es un orgulloso nerd con un sentido de confianza muy “hipster” considerando lo que usa y como se maneja él solo. Al parecer, él tiene una especie de “crush” por Sidney.

Oleff también participó en las películas de “It” e “It: Chapter Two” como Stanley, además de tener un rol en las películas de Marvel “Guardianes de la Galaxia” y “Guardianes de la Galaxia Vol. 2” como un joven Peter Quill.

SOFIA BRYANT ES DINA

Dina es la mejor amiga de Sidney y en los últimos tiempos ha pasado mucho tiempo con su enamorado, así que esto será un momento cumbre en la vida de Sidney justo en el momento que descubre sus poderes. Bryant es como una nueva actriz en potencia por sus papeles menores que ha tenido en “The Good Wife”, “Blue Bloods” y “The Code”.

KATHLEEN ROSE PERKINS ES MAGGIE

Rose es la madre de Sydney en este drama juvenil mostrando a una mesera con exceso de trabajo que intenta darle todo su apoyo a su hija luego de que su esposo muriera. Perkins tiene décadas de experiencia en la pantalla chica y en roles recientes en shows como “Single Parents”, “American Housewife, “Colony” y “Episodes”.

AIDAN WOJTAK-HISSONG ES LIAM

El pequeño hermano de Sydney es interpretado por Aidan Wojtak Hissong, el pequeño actor que ha trabajado anteriormente en series y películas como “Slasher”, “Falling Water”, “Let’s Go Luna”, “The misión”, “Falling Water” y “Playdate”.

