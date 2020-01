Guty Carrera será el próximo invitado de “El valor de la verdad”, así lo dio a conocer el conductor del programa Beto Ortiz, quien, como ya es de costumbre, subió los avances en su cuenta de Instagram.

“Tuvo que permanecer en silencio tres años y medio por orden del juez tras la denuncia por violencia psicológica que le puso Alejandra Baigorria, pero esta semana, Guty fue declarado inocente y regresó de México por solo un día para contarlo todo”, escribió.

El ex chico reality regresa después de siete meses al sillón rojo para contar todo lo referente a su relación con Alejandra Baigorria. Él intentará llevarse los S/50 mil que regala el programa si contesta las 21 interrogantes con la verdad.

Guty Carrera regresó exclusivamente de México al Perú para contar su verdad (Foto: Instagram)

Una de las preguntas que le realizan es: “¿Manchaste con tu sangre las paredes del departamento de Alejandra Baigorria?”, a lo que él contesta: “Me corté. Yo meto el teléfono en el bolsillo y estaba sangrando. Me apoyo en la pared, volteo y veo que la pared estaba con sangre”.

Otra de las cosas que le preguntan es si obligaba a la popular Rubia de Gamarra a tener relaciones sexuales con él. Guty Carrera se defendió y aseguró que se dijeron muchas cosas que nunca hizo. “Si a mí me quieren golpear, golpéenme, tírenme todos los dardos que quieran. Yo no soy lo que dicen que soy”.

Ortiz también le consulta si Baigorria trató de lanzarse de un quinto piso para huir de él. Tras ello, el hijo de Edith Tapia rompe en llanto y cuenta que se le pasó por la mente suicidarse. “Miraba el vacío y decía ¿por qué no acabo con esto? Es fácil ¿por qué no me tiro? La escena de mi mamá viendo mi cuerpo tirado en la Vía Expresa iba ser lo peor”.

En un segundo video que difundió el conductor Beto Ortiz, las preguntas también incluyen a la expareja del también conocido como Potro. Una de ellas es: “¿Conoces secretos de la familia de Alejandra que podrían perjudicarla públicamente?”. Él, en medio de sollozos y con la voz entrecortada, señala que no le podría hacer daño a ninguna familia porque no es así, ya que no tiene esa crianza.

La siguiente interrogante que se difunde en la red social es si cree que Baigorria lo grabó para hacerle daño. En ese instante se escucha la tormentosa relación que llevaron donde él le dice que lo ame porque si no, lo va a perder. “Son audios patéticos, yo no soy esa persona. Yo estaba en la cima y me empujaron de un edificio, caí y cuando estaba en el suelo me empezaron golpear”.

Finalmente, Ortiz le consulta si consideraba que el fantasma de Mario Hart, expareja de Alejandra Baigorria, merodeaba la relación, a lo que él manifiesta: “Siempre fue un problema constante para ella. Yo la amé. Que sigan hablando, que sigan destruyendo a mi familia, que me sigan destruyendo a mí; no me permitían defender. Me pusieron una mordaza”.

¿CÓMO VER “EL VALOR DE LA VERDAD” EN VIVO ONLINE?

El polémico programa de Beto Ortiz regresó para develar los secretos más guardados de los personajes de la farándula peruana. Puedes sintonizar “El valor de la verdad” todos los sábados a las 10:00 pm por Latina, pero si no tienes acceso a una TV, déjanos decirte que existen otras formas de verlo.

Para ver el programa “El valor de la verdad” EN VIVO ONLINE desde tu dispositivo móvil sigue tres simples pasos:

- Puedes hacerlo a través de la web del canal, así que debes ingresar a www.latina.pe/tvenvivo o haz clic en el botón "vivo" que está en la parte superior derecha de esta página.

- También puedes descargarte la APP de Latina que está disponible para los móviles Android o iOS.

- Si las opciones anteriores son muy difíciles para tu acceso, entonces puedes realizarlo a través de YouTube; lo único que debes hacer es suscribirte al canal Latina.pe y sigue el playlist de “El valor de la verdad” que se actualiza cada semana.