La décimo sexta temporada de “Grey’s Anatomy” regresa este jueves 23 de enero, pero no todos los protagonistas volverán al drama médico de ABC. Tal como anunció Justin Chambers en un comunicado que medios como The Hollywood Reporter y Deadline compartieron su personaje Alex Karev ya no será parte de la serie.

“No hay un buen momento para despedirme de una serie y un personaje que ha definido gran parte de mi vida durante los últimos 15 años. Sin embargo, desde hace algún tiempo, he intentado diversificar mis roles en la actuación y mis opciones en mi carrera. Y, cumplidos los 50 años y con la bendición de mi extraordinaria y solidaria esposa y mis cinco maravillosos hijos, ahora es ese momento”, explicó el actor.

“Mientras me voy de Grey’s Anatomy, quiero agradecer a la familia de ABC, Shonda Rhimes, los miembros originales del elenco, Ellen Pompeo, Chandra Wilson y James Pickens, y el resto del increíble reparto y equipo, tanto pasados como presentes, y, por supuesto, a los fans por un viaje extraordinario”, finalizó.

Justin Chambers interpretó a Alex Karev desde la temporada 1 de "Grey's Anatomy" (ABC)

Algo a tener en cuenta es que el Dr. Karev no tendrá una gran despedida debido a su último episodio se emitió el pasado 14 de noviembre. Una semana después, el show explicó que Alex había regresado a casa para cuidar a su madre enferma, pero al parecer esa fue su última aparición en el show.

La salida de Justin Chambers es una de la más impactantes desde la renuncia de Patrick Dempsey, quien interpretaba a Derek Shepherd. El gran amor de la vida de Meredith murió en la décimo primera temporada del drama médico, un año después de la despedida de Cristina Yang (Sandra Oh).

Esto significa que ahora solo quedan tres miembros del reparto original de “Grey’s Anatomy”: Ellen Pompeo (Meredith Grey), Chandra Wilson (Miranda Bailey) y James Pickens Jr (Richard Weber).

MEREDITH GREY (ELLEN POMPEO)

Tras la muerte de Derek, Mer ha intentado rehacer su vida, pero por una u otra razón no lo ha conseguido. En el último capítulo del 2019 la relación sentimental que mantenía con DeLuca llegó a su fin y apareció otro posible candidato.

Aunque la intención de DeLuca era que Meredith tomará una decisión, lo único que consiguió fue alejarla, y tras la aparición del “paquete” de Cristina, el Dr. Cormac Hayes, el panorama resulta poco alentador para Andrew.

MIRANDA BAILEY (CHANDRA WILSON)

En la temporada 16 de “Grey’s Anatomy” Bailey recibió una estupenda noticia y poco después enfrentó una gran pérdida. Descubrió que estaba embarazada y cuando ya había asimilado la noticia sufrió un aborto. Este evento dejó bastante afectada a la pareja conformada por Miranda y Ben, pero es claro que lo supera juntos.

Por otro lado, Bailey testificó a favor de Meredith en el juicio por fraude de seguros, y luego de que la Dr. Grey recuperara su licencia médica fue reincorporada al Grey Sloan Memorial Hospital.

RICHARD WEBER (JAMES PICKENS JR.)

En tanto, luego de ser despido por ayudar a Mer en el fraude de seguros, Richard consiguió un nuevo trabajo en el Pacific Northwest General Hospital, donde trabaja con Alex Karev y Owen Hunt.





