Después de 16 temporadas de “Grey’s Anatomy” llegó el momento de decirle adiós a uno de los últimos personajes originales que quedaban en el drama medico de ABC. Cuando se anunció la salida de Justin Chambers los devastados fans al menos esperaban un final digno para el Dr. Alex Karev y este jueves 5 de marzo ¿lo consiguieron?

En ‘Leave a Light On’ (16x16), décimo sexto episodio de la décimo sexta temporada de “Grey’s Anatomy”, Alex envió cartas a su esposa y amigos para explicarles la razón de su ausencia. A través de flashbacks y una voz en off se reveló que Karev no regresará, que no se fue por trabajo o escapando de Jo sino para formar una familia con Izzie Stevens.

El adiós de Alex Karev - Grey’s Anatomy

Resulta que mientras recolectaba cartas para ayudar a Meredith a mantener su licencia médica contactó con Izzie y descubrió que utilizó los embriones que congelaron mientras ella estaba en tratamiento contra el cáncer, y tuvo dos hijos, Eli y Alexis. En lugar de contarle a Jo y Meredith, prefirió ir a Kansas, conocer a los niños de 5 años y quedarse con ellos.

"Ahora vivo en una maldita granja en Nowhere, Kansas. Siempre dijiste que Cristina era tu persona, luego yo era tu persona. Pero nunca has necesitado a nadie más que a ti. Eres bienvenida para arrastrarme de regreso a Seattle; sin embargo, preferiría que solo me visitaras y dejaras que los moppets te llamaran tía Mer. Hasta entonces, trata de no odiarme demasiado", le dice Alex en su carta a Mer.

EL FINAL DE JO Y ALEX

En su misiva para Jo, Karev admite que ella se merecía algo más que letras en un papel y le pide perdón porque esto es lo peor que le ha hecho. Además, reconoció que no era justo insistir en lo mucho que la amaba, ya que también amaba a Izzie.

"Necesito darles a estos niños la familia que tú y yo nunca tuvimos (…) Cuando te dije que te amaba, lo dije en serio, pero Izzie tiene a nuestros hijos. Desearía que todo lo que siempre quise no tuviera que lastimarte en el proceso. Tal vez 'Te amo' es algo incorrecto de decir, tal vez ‘gracias, tenías razón’”, escribió Alex.

Antes de irse, Alex dejó todo preparado con los abogados, así como sus acciones de Gray Sloan. “Te mereces todo lo bueno en esta vida, Jo. Espero que encuentres mucho mejor que yo. Lo siento. No sé cómo terminar esto. No quiero. Adiós", concluyó.

EL ADIÓS PARA BAILEY

En su carta de despedida para Miranda, Alex le agradece por todo lo que ella enseñó e hizo por él. Aunque al principio creía que no lo quería y lo trataba como basura al final comprendió que intentaba hacerlo creer.

“Me tomó mucho tiempo decirlo, pero soy un buen cirujano. Me pateaste el trasero y me pediste más que a nadie y contrataste a personas que hicieron lo mismo (…) Te amo, Dr. Bailey", escribió el personaje de Justin Chambers.

Tras leer la carta de Karev, Bailey consideró que era un buen momento para hablar sobre el futuro de Joey con Ben. Aunque acordaron acoger al muchacho también aceptaron que era necesario mejorar su comunicación.

Ese fue el final de “Grey’s Anatomy” le dio a Alex Karev. ¿Estas conforme con él o como muchos fans nada de esto tiene sentido para ti?





