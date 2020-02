En el nuevo capítulo de décimo sexta temporada de “Grey’s Anatomy”, Meredith y Carina cuestionan el comportamiento poco característico de DeLuca cuando se ofrece como voluntario para realizar una tarea que amenaza su vida durante una tormenta de nieve. En tanto, Bailey intenta ayudar a Joey con su futuro, mientras Richard entrena a un nuevo interno en el hospital.

Durante ‘Snowblind’ (16x15), décimo quinto episodio de la temporada 16 de “Grey’s Anatomy”, se desató una tormenta en Seattle y también en la vida de los protagonistas del drama médico. Cuando el Dr. Cormac se siente frustrado por no poder conseguir el hígado que una joven paciente necesita por las condiciones climáticas Andrew DeLuca se ofrece a ir caminando al Hospital Presbiteriano y traerlo.

Grey’s Anatomy 16x15

La decisión de su exnovio preocupa a Meredith, sobre todo porque cree que no está pensando con claridad. Y tiene razón, porque, aunque Andrew regresa con el hígado no uso guantes y tiene las manos moradas. A pesar de que la evidente condición DeLuca no deja de gritar que está bien, hasta que Jackson se para frente a él y le dice que si no hace exactamente lo que ordena podría perder ambas manos.

Más tarde, Mer y Karina visitan a Andrew, quien continúa alterado. Aunque ellas intentan explicarle que solo están preocupadas por su salud, él insiste en que no es como su padre, es decir no tiene la misma enfermedad mental. Esta situación aleja más a la expareja y acerca a Meredith a Cormac.

Cuando salen del hospital al mismo tiempo, Cormac pregunta quién es DeLuca para ella y Meredith le explica que fue al primer hombre al que le dijo "Te amo" desde Derek.

EL DRAMA DE AMELIA, OWEN Y TEDDY

Mientras Amelia solicita licencia médica, Teddy no puede sacarse de la cabeza que el bebé de Amelia es en realidad de Owen, y que él aún está enamorado de ella. Pero gracias a las palabras de Koracick, quien le asegura que Hunt la ama solo a ella, Teddy logra calmarse.

Pero la tranquilidad le dura poco, ya que luego de una intervención a una mujer embarazada le pregunta a Maggie que opina sobre sus dudas y la cardióloga le responde: “No estas locas”.

Tras esa revelación, Teddy fue a buscar a Tom y lo besó. ¿Será el fin de su relación con Owen? ¿Amelia volverá con Owen? ¿Qué pasará con Link?

AÚN NO HAY NOTICIAS DE ALEX KAREV

Después de que Meredith le enviará un mensaje de texto a Alex y él no respondiera, aún no hay noticias sobre Karev y mientras tanto Jo sigue devastada. En este episodio de “Grey’s Anatomy” Jo espera ansiosa que su novio aparezca en la puerta de su casa y cuando alguien toca corre para recibirlo, pero solo se encuentra con Link.

Alex "me dejó. Creo que un día se despertó y sintió la necesidad de escapar de su vida y de mí ... Llamé a su madre. Él no estaba allí. Nunca había estado allí. Me dejó ... y no puedo ... respirar " dice Jo mientras Link la consuela.

Por lo visto, en el tráiler del próximo episodio de la serie de ABC, al fin descubriremos que sucedió con Alex y cómo explicarán su salida del show después de 16 temporadas.

Entre otras cosas, Bailey decide acoger a Joey en su casa sin consultarlo con Ben, Schmidt sigue molesto con Nico por no hablar con él sobre sus padres, Vicky y Jackson se reconciliaron.









LEE TAMBIÉN

● Lima inaugura tramo de la Costa Verde que conecta con el Callao

● ‘Stupid Love’: el nuevo videoclip de Lady Gaga que fue grabado con un iPhone 11 pro

● ¿Qué razas de perros son más propensos a morder y cómo evitarlo?

● Europa League 2020: así quedaron las llaves de octavos de final

● Liebres son captadas peleando al estilo ‘Mortal Kombat’