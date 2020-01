En el nuevo episodio de “Grey’s Anatomy” Richard descubre que Maggie renunció a Gray Sloan y le preocupa cómo está manejando la muerte de su paciente, que resulto ser su prima. En tanto, Bailey regresa al trabajo después de tomarse un tiempo libre, pero Koracick no hace que su primer día sea tan fácil como le gustaría; y Meredith cree que podría extrañar a DeLuca.

‘A Hard Pill to Swallow’ (16x11), décimo primer capítulo de la décimo sexta temporada de “Grey’s Anatomy” empieza con Meredith mensajeando a Cristina mientras el Dr. Cormac aparece en escena y hace gala de su encanto. Pero después de evaluar su relación con DeLuca, lo busca y le dice que lo extraña, en italiano. Por su parte, DeLuca le recuerda que él no rompió con ella, solo le dio tiempo para comprender sus sentimientos.

Sin embargo, Merdith no puede aclarar sus ideas por completo debido al “regalo” de Cristina. La Dr. Grey y Cormac Hayes tienen que unir fuerzas para salvar a Kai, un joven de 17 años, quien fuma cigarrillos electrónicos constantemente y en consecuencias sus pulmones y esófago se encuentran comprometidos.

Mer y Hayes no se ponen de acuerdo sobre el plan de tratamiento. Aunque siguen las indicaciones de Grey cuando Kai sufre otra hemorragia Cormac realiza una resección pulmonar parcial, extrayendo parte del pulmón del paciente. Una vez pasado el peligro, Hayes le cuenta que es algo que aprendió de Cristina.

LA RENUNCIA DE MAGGIE

Luego de recibir la demanda por la muerte de su prima Sabi, Maggie prefirió renunciar a su trabajo en el hospital. Para sacarla de su encierro y su depresión Richard la visita y le prepara el desayuno, ella se niega a escucharlo y le ruega que le reproche por todos lo errores que ha cometido.

Pero su padre le explica que en realidad es culpa de él por obligarla a realizar la operación a su prima y la reconforta con comida, tal como hacía su madre cuando tenían conversaciones difíciles.

Después de pasar el día con su hija, Richard vuelve a casa y se encuentra con Catherine, quien tras enterarse de que no se presentó en Pac-North tiene ciertas sospechosas. Webber le dice que sin confianza su matrimonio no funcionará. “¿Quién dice que esto está funcionando?”, replica ella y finaliza con "creo que es hora de tener una conversación mucho más grande". ¿Será el fin de esta relación?

MÁS PROBLEMAS DE PAREJA

En este episodio de “Grey’s Anatomy” Teddy le confiesa a Owen que perdió su anillo de compromiso y después de buscarlo por todos lados descubren que se lo tragó su hijo Leo. Para evitar que vuelva s suceder Owen le sugiere a su prometida llevar un collar “ALTO” (Allison, Leo, Teddy y Owen) y dejar el anillo en un lugar seguro.

En tanto, Amelia le revela a Link que probablemente él no sea el padre del bebé que espera. Aunque Link le asegura que no necesita una prueba de ADN porque no cambiará lo que siente por ella, luego de hablar con Jo comprende que puede amar y estar enojado con Amelia al mismo tiempo. Y finalmente le dice que merece saber la verdad sobre la paternidad, y a pesar de que le gustaría que no le importara el resultado no está seguro.









