Después de dos meses de pausa, la décimo sexta temporada de “Grey’s Anatomy” regresó para revelar quienes sobrevivieron al accidente en el Joe’s Bar. Además de ser el primer capítulo del 2020, ‘Help Me Through the Night’ (16x10) también es un crossover con “Station 19”, que el 23 de estreno estrenó su tercera entrega.

Aunque el terrible accidente y los esfuerzos de rescate es el eje central de este episodio de “Grey’s Anatomy”, el resto de las historias continúan su curso: a Amelia le preocupa compartir lo que descubrió sobre su embarazo con Link, Owen y Teddy dan un gran paso, y Bailey lidia con el dolor por su reciente pérdida.

El rescate de Ben, Jackson y los residentes que estaba en el bar (Helm, Simms, Parker, Schmidt, Brody, Nico) se produce en “Station 19” y posteriormente, todos son atendidos por sus compañeros en el Grey Sloan Memorial Hospital.

Amelia y Teddy llevan a Parker para una tomografía computarizada, con la que descubren que tiene una contusión del lóbulo temporal, lo que explica porque su TEPT se había exacerbado. Parker desaparece en el hospital, pero finalmente lo encuentran en la cámara hiperbárica y recibe la ayuda que necesita.

En tanto, Meredith intenta curar a Helm, quien en medio de su borrachera admite que ama a la Dra. Grey y le reprocha a Schmidt por causar su despido. En ese momento, Schmidt cae al suelo, aunque todo apunta a que es un ataque cardiaco Teddy se da cuenta de que solo tiene el síndrome del corazón roto.

Durante la cirugía los signos vitales de Helm se desplomaron, Miranda y Webber se apresuran a descubrir lo que sucede y le abren el pecho para salvarla. Miranda sentencia: “No morirás. Hoy nadie muere” y el corazón de Helm comienza a latir de nuevo.

Avery y Owen manejan la lesión en la cabeza de Simms, le reconstruyen el rostro y todo parece mejorar, pero Owen nota que el “cerebro de Simms está goteando”, sin embargo, Koracick llega a salvar el día. Cuando Jackson y Owen salen a darle las buenas noticias con la abuela de Simms, descubren que Koracick ayudó a que la abuela de Simms se mudara a Seattle para que pudieran estar juntos.

OTROS ENREDOS EN EL GREY SLOAN

No hubo muertes que lamentar en este episodio de la temporada 16 de “Grey’s Anatomy”, pero el drama continúa. Jo no quiere admitir que secuestro a un bebé, pero eventualmente lo entiende y lleva al pequeño a la guardería del hospital. Allí se encuentra con Cormac, quien lo carga y admite que, si estuviera en los zapatos de Jo, probablemente habría robado al bebé.

Luego de todo el alboroto, Owen reúne todo el coraje que necesita y corre hacia Teddy, la lleva a una habitación de hospital, se pone rodillas, saca un anillo de diamantes y le pide matrimonio. Teddy no responde de inmediato por temor a que él se sienta obligado a hacerlo, pero al final dice que sí.

Cuando ambos salen a dar las buenas nuevas interrumpen la conversación de Amelia y Link, provocando que en lugar de contar lo que descubrió sobre su bebé Amelia solo diga que será un niño. ¿qué pasará cuando la verdad salga a la luz?