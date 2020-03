Tras un intenso mes de trabajo durante las ediciones de la Semana de la Moda en Nueva York, Londres, Milán y París, la mayor de las Jenner decidió tomarse unas merecidas vacaciones en el Caribe, donde lució una diminuta ropa de baño que dejó al descubierto su trabajada figura y unos detalles que han dado que hablar a sus más de 124 millones de seguidores en Instagram.

La top model y empresaria Kendall Jenner llegó a las playas de Bahamas el pasado martes y tan solo unas horas después tomó una cámara y junto a su hermana menor, la celebritie Kylie Jenner, aprovechó en sacar las fotografías más deslumbrantes de su despampanante anatomía.

Fue así como unas instantáneas vistiendo un colorido bikini diseñado por Sommer Swim, dejaron sin aliento a sus fanáticos. Recostada en una silla en medio de la arena, sentada en su cama frente al espejo, parada en el marco de la bañera y cogiendo un pareo amarillo, son algunas de las poses que realizó usando su ropa de baño favorita del momento.

Si bien su legión de seguidores halagó su espectacular figura, algunos curiosos notaron pequeños detalles que les llamaron la atención. ''No entiendo como tantas cirugías y no se operan los pies'', comentó un usuario al notar la diferencia de tamaño entre los dedos de la extremidad de la top model. Por el contrario, otra twittera respondió: ''No me importaría tener el pie así con ese abdomen''.

Mientras una gran parte de los seguidores de la mayor de las Jenner debatía sobre el tamaño de sus pies y dedos, otro grupo hablaba sobre un posible retoque fotográfico en una de sus instantáneas. ''Si Kendall Jenner desaparece los conectores en la pared, hasta dónde podemos llegar en el Photoshop nosotras las mortales?'', escribió una usuaria de Twitter, al notar un cambio repentino en las fotografías.

Lo cierto es que Kendall hace caso omiso a los comentarios malintencionados y continúa disfrutando de su estancia en las Bahamas, junto a Kylie Jenner, la pequeña Stormi, y su círculo cercano de amigas.

Ver esta publicación en Instagram 🛥 Una publicación compartida de Kendall (@kendalljenner) el 4 Mar, 2020 a las 12:05 PST

