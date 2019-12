Los seis integrantes del grupo RBD, creado a raíz de la telenovela Rebelde, se volvieron a encontrar luego de 11 años de alejarse tras su separación.

En sus cuentas de Instagram, todos los integrantes compartieron el conmovedor momento con mensajes de amor.

“Ayer a mi corazón le devolvieron 5 pedacitos que hace 11 años No estaban todos juntos ❤️❤️❤️ que al vernos otra vez a los ojos solo recuerdas lo increíble y “malo” se olvida. El verdadero reencuentro de 6 seres que entregamos todo. Que vivimos una historia única e inolvidable . Estar juntos y todo lo que vivimos nos hizo lo que somos hoy en todos los aspectos de nuestra vida”, escribió Dulce María, quien en la novela le daba vida a Roberta.

Añadió que “Gracias Gracias Gracias a cada uno por juntarnos!! La energía que se siente estando los 6 juntos es muy fuerte! Los quiero con todo mi corazón y cómo siempre digo Lo verdadero es eterno”.

“6 almas que jamás se separarán !! 11 años después y el amor sigue intacto. Este es el verdadero reencuentro”, escribió por su parte el artista Christian Chávez, al compartir la misma imagen de un abrazo entre el grupo.

Anahí escribió “para siempre” acompañado de un corazón. Mientras, Christopher Uckermann escribió: “De otras vidas✨ Gracias hermanos y hermanas”.

“Este es el verdadero reencuentro. No el que evidentemente se esperaría anunciar, no es el de los números. Ni es un negocio de otros , ni tiene signos de pesos. Si no el reencuentro de las seis almas que fueron una sola… y ayer verlos a cada uno a los ojos y estar juntos por que nosotros quisimos fue regalarnos el tiempo que nos debíamos que no tiene precio , ni se compara con nada . Estar y ser genuinamente lo que somos sin otra pretensión más que la de estar y ser lo q fuimos y seguiremos siendo siempre ; fue un regalo de amor máximo directo al corazón . Los amo a cada uno gracias por ser mis maestros con todo todo lo q con lleva por q ayer recordé quienes somos cuando estamos juntos . Los amo más q nunca”, escribió Maite Peroni.

El grupo se formó y saltó a la fama como parte de la telenovela Rebelde, que recorrió múltiples países, entre ellos Puerto Rico donde ofrecieron un concierto en el Choliseo. Tras el fin de la novela, el grupo se separó en 2008.

