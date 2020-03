Una de las series españolas que más fama alcanzó en los últimos años es ‘Élite’. Ambientada en el Instituto Las Encinas, el drama cuenta la historia de un grupo de jóvenes que se ven enfrentados tras enterarse de la muerte de una de las estudiantes, lo que desata una serie de problemas que intentarán superar. Actualmente el programa cuenta con dos temporadas y esta semana lanzaron el tráiler de la tercera, dejando con la boca abierta a más de un televidente.

A través de la plataforma de Netflix, la serie española compartió un resumen de lo que será su tercera temporada. En los cortos minutos de duración muchos detalles fueron revelados, pero solo uno causó gran impacto en el público. Se trata del enorme spoiler que muestra la muerte de Polo, el personaje que mató a Marina en la primera temporada. Esto causó gran impresión en los fanáticos del programa, así como en los actores, quienes revelaron sus impresiones en una entrevista para el medio ‘Spinof’.

“Sí barajaba que una opción fuera que se suicidara [Polo]. No veía muchas más salidas. Que se fuera a la cárcel no me parecía tan ´Élite´. Tiene que haber muerte y sangre. No es eso concretamente lo que pasa, entonces sí me sorprendió la manera en la que ocurre. Me dio mucha pena, porque Polo al final me da mucha ternura”, comentó Ester Expósito, quien interpreta a Carla en la ficción.

Así mismo, el resto de actores coincidió en que la muerte del personaje interpretado por Alvaro Rico era lo más justo, teniendo en cuenta lo que este le había hecho a Marina. “Era algo de esperar. No podía ser de otra manera”, declaró Mina El Hammani, actriz que interpreta a Nadia.

Si hubo otra persona que también sintió el golpe de la noticia fue el mismo Alvaro Rico: “Aunque me da mucha pena a nivel personal dejar la que considero mi casa, sí me parece un bonito final para Polo. Me parece un final que el personaje se merecía, que no fuera un encarcelamiento”. El actor también contó que la noticia de la muerte de su personaje se la dieron Carlos Montero y Darío Madrona, los creadores de la serie, en compañía de su manager. Élite 3 se estrenará el 13 de marzo en Netflix.













