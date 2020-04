Sam Smith continúa con la promoción de su tercer álbum de estudio y acaba de estrenar el videoclip oficial de “I’m Ready”, su nueva canción en colaboración de Demi Lovato.

“Ya llegó y yo estoy listo con la increíble Demi Lovato. Mucho amor para Jora Frantzis por crear esta belleza”, escribió el cantante británico en su cuenta oficial de Instagram.

Demi no se quedó atrás y también utilizó sus redes para anunciar su nueva colaboración musical. “Estoy muy agradecida por mi amistad con Sam Smith y estoy tan emocionada de tener esta canción... Gracias a todas las personas increíbles que ayudaron a que este proyecto cobrara vida”, expresó en su red social.

Para celebrar el estreno oficial del videoclip de “I´m Ready”, Sam Smith y Demi Lovato hicieron una transmisión en vivo e interactuaron con sus miles de fans en el mundo.

Smith ya había lanzado otros singles que forman parte de su nueva producción discográfica, tales como “How Do You Sleep”, “I Feel Love” y “Dancing with a Stranger”.

