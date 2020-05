Valentín Oliva ‘Wos’ se hizo conocido hace unos años por su participación en el Quinto Escalón, la competencia callejera de batallas de rap, emblemática en Argentina. Competía desde niño y destacaba con sus buenas rimas e ingenio.

Hijo de artistas, Valentín Oliva siempre mostró su gusto por la música. Así que cuando ya se había hecho un nombre en el freestyle -fue campeón internacional de Red Bull Batalla de los Gallos en 2018 y campeón de FMS Argentina en el mismo año-, empezó una carrera como solista.

Púrpura fue su primer trabajo en solitario después de experimentar con la banda Banzai. Luego vino Andrómeda, Terraza y Canguro, este último su canción más escuchada en YouTube con 118 millones de reproducciones. Siempre con letras instrospectivas y de disconformidad con el sistema.

Luego vinieron temas como Melón Vino, Okupa y No va a bajar, este último lanzado el año pasado. El silencio musical de Wos llegó a su fin este jueves cuando lanzó un Full EP llamado Tres puntos suspensivos, el mismo que contiene cuatro temas:

Ojeras Negras

Alma Dinamita

40

Algo del vacío

Según contó en Instagram, todo fue compuesto y grabado desde la cuarentena junto al productor Evlay. Ya casi sin rastros del bombo y caja característico del hip hop, Valentín muestra en esta producción un sonido más crudo y que, por ratos, nos hace recordar al más clásico rock argento.

Si aún no has escuchado a Wos, date un chance de conocer lo nuevo que se viene haciendo en Argentina. Hay una vertiente musical creativa como esta, que nos recuerda que no todo es trap.

Revive aquí una de las últimas presentaciones de Wos en vivo en el Cosquín Rock en Argentina con su tema Canguro.

