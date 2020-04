La cantante y actriz estadounidense Jennifer López está pasando la cuarentena junto a su prometido Alex Rodríguez, sus hijos Emme y Max, y las hijas de él, en su residencia en Miami.

La pareja ha compartido los divertidos momentos que están pasando juntos, y en esta ocasión la cantante posteó una foto junto a su hijita en donde demuestra que son dos gotas de agua.

En la imagen, ambas están haciendo un gesto divertido pero que fue sumamente criticado por los haters de la estrella. Algunos se burlaron de lo que terrible que luce haciendo eso y otros señalaron lo "fea" que es la hija.

"Son igualitas"

"Jennifer es una versión mejorada, pero la hija si salió feita"

"Uyyy JLo qué horrible te ves"

"Ambas se parecen mucho, pero una más bonita que la otra jajaja"

Los menores tienen 12 años y son fruto de la relación de JLo con el cantante Marc Anthony, de quien se separó en julio del 2011, pero mantiene una excelente relación.

La actriz ha mostrado en sus historias algunas divertidas imagen con su pequeña demostrando la complicidad entre madre e hija.

Hereda talento

Jennifer y Shakira se lucieron en el entretiempo del Super Bowl, el pasado 2 de febrero.

Pero una pequeña invitada dio pie para el mensaje más importante de la noche: el respeto por los latinos y en especial, por los hijos de los inmigrantes.+

Emme Maribel Muñiz cantó con su madre una versión que unía el tema “Let’s Get Loud” y “Born in the USA”, original de Bruce Springsteen. Este cruce, en el que Shakira tocaba la batería, derivó en una exposición de la bandera de Puerto Rico en la indumentaria de Lopez.

Fuente Publimetro Guatemala

LEE TAMBIÉN

● Estas son las infracciones y multas por incumplir aislamiento social

● Vargas Llosa afirma que la cuarentena lo ayuda a leer más

● Esta es la receta del sabroso flan de plátano | VIDEO

● Alianza plantearía torneos regionales, en caso Liga 1 no se reanude

● Youtuber con COVID-19 sale en plena cuarentena para grabar un video