Mon Laferte fue la responsable de abrir la segunda noche del Festival Viña del Mar 2020. La artista de 36 años domó el ‘Monstruo’ de la Quinta Vergara con temas como “Tormento”, “Mi buen amor”, “Si tú me quisieras”, “Ronroneo”, entre otros éxitos.

Apenas pudo dirigirse a su público, la artista se refirió a las protestas que se viven en Chile con un potente mensaje. Además, Laferte admitió sentir miedo por realizar su show y confesó que estuvo a punto de cancelarlo.

“Cuando me dijeron que sí iba el Festival de Viña, yo no sabía qué hacer porque tenía mucho miedo. Me dije que había que cancelar (la presentación) y muchas personas me dijeron muchas cosas. Amistades, mi equipo de trabajo y mi familia me decían que tenía que cancelar. No se puede hacer una fiesta en medio de todas las injusticias sociales, violaciones a los derechos humanos, no se puede hacer un festival en medio del estallido, pocas personas me decían que tenía que venir”, dijo la cantante al inicio de su discurso.

“Todo el mundo me daba consejos y la verdad que yo estaba pensando qué hacer, hasta que un día me enteré por redes sociales que había un comunicado de prensa de los Carabineros de Chile en que la Fiscalía me citaba para declarar por haber cometido un delito. Al principio pensé que era una broma, pero luego me di cuenta que no lo era. Desde ese entonces hasta hoy que he subido a este escenario, yo me sentía con mucho miedo. ¿Puede ser un delito expresar una opinión?”, agregó.

Como se sabe, la institución Carabineros de Chile pidió a la Fiscalía que llame a declarar a Mon Laferte tras sus dichos en una entrevista donde acusaba responsabilidad a carabineros por los incendios en distintas estaciones del metro en pleno estallido social, que comenzó el 18 de octubre.

El show completo de #MonLaferte fue redondo, musicalmente y en cuanto a contenido. Pero a mí, esta parte me emocionó mucho. Este discurso de "clase" que hizo, hablando de su población Gómez Carreño, del hambre y de cómo ser consciente de los privilegios que uno ha ido obteniendo: pic.twitter.com/9Paxuu4Hbd — Vagabundo ilustrado (@vagoilustrado) February 25, 2020

Finalmente, Mon Laferte recalcó que ella protesta por su país porque ella vivió carencias en carne propia.

“Lo único que sé hacer es cantar. Yo nací en Viña del Mar... Lo único que aprendí de la vida fue cantar porque tuve que trabajar desde muy chica. Yo no quiero dar lástima con esto, lo único que quiero decir que es tan difícil quedarse callado cuando uno lo vivió en carne propia. Es que no toda la gente sabe qué es cagar** de hambre”, señaló.