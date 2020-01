Terminar una relación siempre es difícil, sobre todo si has compartido gran parte de tu vida y tu tiempo con esa persona. Sin embargo, Vanessa Hudgens nos demostró el mejor ejemplo de cómo superar esta situación.

La recordada “Gabriela” de la saga ‘High School Musical’ mantuvo un romance por muchos años con el actor Austin Butler. Los chicos Disney se conocieron en el 2005, más no fue hasta el término de la relación de Hudgens con Zac Efron que empezaron a salir.

Austin y Vanessa solían demostrar el amor que se tenían mediante sus cuentas de Instagram y en alfombras rojas. Tras nueve años de relación, todos creían que ese amor sería para siempre hasta que hace unos días se hizo oficial el término de su romance.

Las redes sociales ‘estallaron’ con la noticia, algunos hasta decían que habían dejado de creer en el amor. Como no hubo un pronunciamiento oficial de los actores, muchos creían que se debía al mal momento que están pasando, pero Vanessa Hudgens demostró lo contrario.

Hace unos días se llevó acabo la premier de la película “Bad Boys” que protagoniza Will Smith y en donde también participa la ex chica Disney. Mientras algunos pensaban que la actriz de seguro se iba a mostrar triste y deprimida, ella demostró todo lo contrario llegando con un gran ánimo y un look de infarto.

Vanessa Hudgens apareció con un despampanante vestido blanco de Georges Hobeika con una falda de seda con abertura en la pierna izquierda, accesorios de pedrería y una manga de plumas. Para contrastar, usó unos zapatos altos con plataforma color negro.

Para que el look no sea tan cargado, la actriz llevó un maquillaje sobrio en donde resaltaban más sus ojos y en un segundo plano estaban sus labios de color rosa. Su peinado fue con ondas también muy naturales.

Al parecer la soltería le ha caído bien a la actriz demostrando ser el mejor ejemplo de cómo superar una relación. Aunque aún ninguno de los dos actores ha salido a oficializar su ruptura, tampoco la han desmentido. Aparte de lucir fabulosa, Vanessa también se ha estado rodeada de sus seres queridos, como su hermana y su mejor amiga, quienes también la acompañaron a la alfombra roja.

