Para Natti Natasha la cuarentena por el COVID-19 no ha sido impedimento para sorprender a sus miles de seguidores. Así lo ha demostrado con un reciente publicación que hizo en su cuenta oficial de Instagram.

La intérprete de “Lamento tu partida” compartió una osada fotografía, en donde la vemos posando sin ropa y cubriendo parte de su cuerpo con una tolla blanca.

“En IG veo a cada rato tu ‘me gusta’. Esta Domi te gusta, cuando te dice Papi”, fue la leyenda que acompañó a la fotografía que viene robándose el suspiro de sus seguidores.

En solo unas horas, la instantánea alcanzó a tener más de un millón de “me gusta” y un sinfín de comentarios.

“La dura de las duras”, “Fuego”, “Ninguna como tú”, “Belleza de mujer”, “Diosa hermosa”, “Qué sensualidad”, “Te amo”, “Qué mujer”, fueron algunos mensajes que dejaron en los comentarios los usuarios de Instagram.





Natti Natasha sobre el feminismo

Días atrás, la cantante brindó una entrevista en la que fue consultada sobre el feminismo en el mundo y en el ambiente musical. “Me encanta porque vamos a seguir haciendo lo que nos gusta. No hay límites para nosotras. ¡Que Dios bendiga a las mujeres!”, expresó.

En ese sentido, aseguró que no se siente una “bomba sexy” y agregó que se pone “roja de solo pensarlo”. “Me levanto temprano, entreno, desayuno y luego salgo a trabajar. Confieso que soy coqueta y me gusta mucho elegir la ropa, pero no me creo una bomba como andan diciendo“, agregó.

Por otro lado, manifestó que cada canción del último lanzamiento constituye “una historia” y señaló que no se “limita a un solo género”.

