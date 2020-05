En el último episodio del podcast “La Magia del Caos”, Eugenio Derbez realizó una dura confesión a su hija Aislinn. El actor contó que no estaba en sus planes ser padre y tuvo que pasar un proceso de aceptación para llegar a quererla.

“Se acabó mi vida”, fue lo primero que pensó el mexicano cuando se enteró que iba a ser padre por primera vez. “La paternidad no estaba mucho en mis planes. Cuando recibo la noticia, la primera reacción que tuve fue de shock, de se acabó mi vida, ya no voy a poder lograr mis sueños, tendré que ponerme a trabar, fue un ‘hasta aquí’ con mis sueños”, le contó a su hija.

El tiempo pasó y al inicio le fue difícil entenderse con su bebé, pero empezó a quererla. “En mi película ‘No se aceptan devoluciones’, la frase que viene acompañada con el título ‘Eres lo mejor que no quería que me pasara’ es mía y la hice basada en ti”, confesó el actor.

Aislinn, por su lado, confesó que su mamá buscaba ponerla en contra de su padre argumentando que su él no quería que la tuviera pero ella no lo tomaba a mal. “Pues claro, qué tiene de malo que no me quisiera, tenía su propia vida, si no me conocía por qué me va a querer”, explicó la actriz que hace dos años se convirtió en madre.

El actor de “La Familia P.Luche” contó que si bien la noticia de su paternidad le cayó mal, con el tiempo se dio cuenta de cómo cambio su rumbo. “Llegaste a mi vida a enseñarme una cantidad de cosas y abrir una cantidad de puertas y oportunidades. Has sido mi maestra más grande que he tenido en la vida”, explicó Derbez

Ahora, la expareja de Victoria Ruffo señala que ha aprendido una nueva parternidad con su hija más pequeña de cinco años, Aitana. “Me derrito, me trae cacheteando el pavimento porque es maravillosa la paternidad”, concluyó.

