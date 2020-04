Al igual que diversas personas en el mundo, los integrantes de BTS también vienen guardando cuarentena debido al coronavirus. Los chicos de la popular banda de K-Pop han encontrado en las redes sociales una forma de pasar el tiempo y a la vez entretener a sus fanáticos.

En esta ocasión, Yoongi, Jimin y Jin, decidieron dejar un rato el K-Pop para incursionar en el reguetón. Es así que durante una transmisión en vivo, se animaron a bailar al ritmo de la canción “Con Calma” de Daddy Yankee.

Como era de esperarse, el clip donde vemos a los tres jóvenes haciendo una imitación de la coreografía, se viralizó rápidamente. Tanto así que, en el trascurso de las horas, el mismo Daddy Yankee publicó las imágenes en su perfil de Instagram, generando gran impacto entre sus fanáticos.

“OMG. Parte del grupo coreano de K-pop @bts.bighitofficial bailando #ConCalma en un en vivo que hicieron. ¡Wow increíble! Me encanta”, fue la leyenda con el que el reguetonero puertorriqueño acompañó el video de los chicos de BTS, que hasta el momento cuenta con más de 1 millón de reproducciones.

“Para los que dicen que bailan mal”, “La gente que dice que no saben bailar”, “BTS es un súper grupo, son humildes, respetuosos, y lo mejor la música que ellos escriben inspiran a muchos jóvenes”, “Me parecieron muy tiernos, la verdad no conozco tanto a BTS, pero me encantaría una colaboración con Daddy Yankee y sus bailes”, fueron algunos comentarios que se leen el reciente post del artista puertorriqueño.

