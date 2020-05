La cantante Britney Spears compartió en su cuenta de Instagram una fotografía con flequillo y se animó a contar cómo se sentía con este peinado durante su adolescencia. Afirmó que pensaba que era un “patito feo” pero ahora considera que ese corte le favorece y hasta la hacer lucir más joven.

En un mensaje en sus redes sociales, la intérprete de “Baby One More Time” señaló que cuando estaba en la secundaria quiso ser modelo y para ello dejó de tener flequillo. “Fue un gran problema exponer mi frente... Solo las personas bonitas del sur podían hacer eso y nunca me sentí lo suficientemente bonita como para lograrlo”, afirmó.

Spears señala que esta inseguridad fue la que hizo que se alejara de los concursos de belleza. “Todas las chicas del concurso lo hicieron (quitarse el flequillo), pero nunca sentí que los desfiles fueran lo mío”, acotó.





La popular cantante de 38 años asegura que en la adolescencia tenía los dientes “malos” y se sentía como un “patito feo”. Es más, detalló que se reunió con una agencia de modelos pero no la aceptaron por no ser “lo suficientemente bonita”.

Es así que ahora, muchos años después, decide volver al flequillo para sentirse más segura. “Las personas eligen diferentes formas de protegerse, cuando saco mi flequillo frente a mi cabeza me siento protegida”, confesó.

