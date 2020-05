Tilsa Lozano negó que su pareja Jackson Mora haya entrado a su casa incumpliendo así la cuarentena por el COVID-19, tal como lo aseguró en unas imágenes el programa 'Magaly TV: La firme’. A través de su cuenta de Instagram, la modelo dijo que el luchador solo ingresó hasta la cochera de su vivienda.

“Me da pena que no hayan grabado tan bien cuando viene el padre de mis hijos a dejarnos comida, remedios, pañales y cosas que mis hijos necesitan”, dijo Lozano al inicio del video.

“En el caso de Jackson Mora, efectivamente, él entra hasta mi cochera. Nadie, nadie, absolutamente nadie, ni el papá de mis hijos entran a mi casa. O dejan las cosas en la puerta del edificio o entran a la cochera y dejan las cosas ahí y yo las recibo. En toda la cuarentena, yo habré salido unas tres veces como mucho, o cuatro, de mi casa para cosas muy puntuales”. agregó.

Tilsa Lozano dijo que su pareja solo fue a su casa a llevarle comida y medicinas.

Tilsa Lozano justificó que su pareja haya ido hasta su casa aduciendo que es una mujer que vive con dos niños pequeños y un adulto mayor.

“En este caso que es mi pareja a traerme remedios cuando yo me siento mal o traerme cosas que yo necesito como comida o cosas que realmente requiero porque prefiero no salir de mi casa para no exponerme y no exponer a mis hijos”, concluyó.

