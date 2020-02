La cantante mexicana Thalía acaba de lanzar Ya tú me conoces, nuevo single de su próxima producción discográfica, en el que la acompañan los venezolanos Mau y Ricky. Conversamos con ella a propósito de esta nueva incursión en la música urbana.

¿Cómo describirías Tú ya me conoces?

Es muy divertida, fresca, coqueta. Llegó a mis manos gracias a Mau y Ricky. Ellos sabían que estaba componiendo en el estudio y preparando música, por lo que me mandaron la maqueta de una canción cantada por ellos. Desde ese momento me enamoré de ella. Les pedí que no se la muestren a nadie más. “Es mía”, les dije (risas). Pero también me gustaron sus voces. Por eso les dije que sería mejor que la hiciéramos los tres. Me encanta lo que suman.

La temática juega mucho con la aceptación, el mantenerse fiel a la esencia propia...

Exacto. Se dice algo así como “si tú ya me conoces, ¿cómo te atreves a querer cambiarme?”. Mejor ve por otro lado y busca a alguien como tú quieras. Yo no voy a cambiar. Y eso quiere transmitir la canción, abrazar a quien uno es y no cambiarlo por nadie.

El videoclip también es muy colorido. ¿Qué buscaste plasmar?

Quería mostrar la libertad de los ochenta, sus colores, las casacas grandes y el cabello hacia un lado, los grafitis y patinetas. Quise aportar esa onda, pero con un aire más 2020. Es como un golpe de diversión.

En esta nueva etapa de tu carrera has trabajado también con Maluma, Natti Natasha, Gente de Zona... ¿Qué significan para ti estas colaboraciones?

Siempre me ha gustado colaborar con otros artistas. Desde siempre me llena mucho trabajar, coordinar en el estudio, compartir el talento e inspiración. Tengo la fortuna de haber trabajado con Tony Bennett, Michael Bublé, Romeo Santos, Prince Royce, Becky G, Robbie Williams, Laura Pausini y muchos otros. Soy muy abierta al cambio. Me encanta investigar todo lo que pasa en la música, saber qué suena aquí y allá. Tengo una antena muy precisa, creo.

¿Qué le dirías a tus fanáticos peruanos?

Que los extraño mucho. No sabes las ganas que tengo de ir para allá. Tengo amigos muy queridos y una fanaticada grande, mucha gente bella. Ojalá para fin de año pueda estar en Perú llevando música fresca.

Por José Barreto









LEE TAMBIÉN

● China acusa a EE.UU. de crear pánico por el coronavirus

● Shakira en el Super Bowl: ¿por qué la cantante movió así la lengua?

● Redacta un perfil de puesto preciso con estos tips

● Cristiano Ronaldo: el mensaje por la buena racha y los 50 goles con la Juventus

● ¿Los Simpsons predijeron la propagación del coronavirus?