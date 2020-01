En 2017, Thalía sorprendió al dar conocer que padecía de la enfermedad de Lyme, una infección bacteriana causada por la mordedura de garrapatas. En una reciente entrevista con la revista “Galore”, la mexicana se refirió respecto a los malestares que le causa en su día a día.

Contó que el mal que padece hace que despierte con el cuerpo adolorido. “Cada día me despierto con el cuerpo adolorido ¡Siento que un autobús me atropelló! Lucho contra la enfermedad de Lyme cada hora de mi vida. Es una enfermedad de mal humor”, dijo.

Sin embargo, la esposa de Tommy Mottola reveló que ha aprendido a vivir con este mal, y que los ejercicios y llevar una vida saludable ayudan a que mantenga un buen ánimo.

“Algunos días me siento mejor que otros, algunos días me siento terrible y cuando tengo suerte, me siento completamente nueva. He aprendido a vivir mi vida ‘mente sobre la materia’ y no importa cómo me sienta, me levanto de la cama todas las mañanas y me meto en mi rutina. La disciplina es mi mejor amiga. El ejercicio, una dieta saludable, un estado de ánimo positivo, mantenerse enfocado y vivir una vida de gratitud son el mejor combo para sobrevivir viviendo con Lyme”, señaló.

Semanas atrás, Justin Bieber confesó que contrajo la enfermedad de Lyme. Al conocer la noticia, Thalía le envió un caluroso saludo a través de las redes sociales, pues ella sabe que lucha no es sencilla y que el dolor es real.

“Vivir con Lyme es sobrevivir a cada minuto”, escribió la artista sobre una foto de la noticia en la que se revela la enfermedad de Justin. “Juntos nos ayudamos. Comparto tu dolor, Justin Bieber. La comunidad de Lyme está aquí para apoyarte”, agregó Thalía.

¿Qué es el Lyme?

La enfermedad de Lyme se contrae a través de una picadura de una garrapata afectada y crea una infección bacteriana cuyo primer síntoma, por lo general, es un sarpullido. El resto de los síntomas se asemejan a una simple gripe, incluyendo dolor muscular y en las articulaciones.

La mayoría de los que toman un tratamiento completo de antibióticos durante tres semanas se recuperan por completo, pero algunas personas tienen síntomas que duran años.

No está claro por qué sucede esto, por lo que no hay un tratamiento general, pero se aconseja a cualquiera que crea que se ha visto afectado de esta manera que hable con su médico.

LEE TAMBIÉN

● Casos de coronavirus podrían superar los 40 mil, según investigadores

● Grammy 2020: Billie Eilish ganó Canción del año por “Bad Guy”

● Turismo: ¿cómo debes pedir un café en Brasil?

● Kyrgios homenajeó a Kobe Bryant antes del partido con Nadal

● Elecciones 2020: Los memes que va dejando el proceso electoral