Shakira y Jennifer Lopez impactaron con su espectáculo en el medio tiempo del Super Bowl LIV, el cual se llevó a cabo en Miami. El show comenzó con la presentación de Shakira, quien cautivó con un ajustado atuendo rojo que dejaba ver sus atributos físicos, por lo que Jennifer Lopez al ver la actuación de la colombiana reaccionó con una mueca.

Aunque se dijo que Shakira usó “playback”, la colombiana sorprendió con su energía en el escenario, donde interpretó temas como She Wolf, Ojos así, Whenever, wherever, Kashmir de Led Zeppelin, entre muchas otras; además compartió el escenario a lado del puertorriqueño Bad Bunny.

Pero antes de subir al escenario Jennifer Lopez veía el show de Shakira mientras arreglaban su cabello, por lo que sonrió y comenzó a mover su cabeza al ritmo de la canción Whenever, wherever.

Aquí el momento…





Las dos cantantes fueron comparadas en redes sociales debido a su actuación en el Super Bowl, donde muchos coincidieron que Jennifer Lopez se llevó la noche. Sin embargo, las cantantes se mostraron unidas y por medio de sus cuentas de Instagram demostaron su admiración.

“¡Gracias @jlo por una noche que muestra cuánto tienen para ofrecer los latinos!”, escribió Shakira. Mientras que Jennifer Lopez también agradeció a los que formaron parte de este espectáculo. “Puerto Rico y Colombia muy en alto hoy. Muchas gracias a mi coco Emme, @Shakira, @jbalvin y @badbunnypr.”, destacó La diva del Bronx.

Fuente Publimetro México









LEE TAMBIÉN

● Zeballos: Demanda de Odebrecht será favorable a nuestro gobierno

● “Aves de presa”, “Parásitos” y más películas esta semana en cartelera

● Terapia de flotación, una técnica futurista que llegó a Lima

● Beto Da Silva llegó al Perú y está a un paso de Alianza Lima

● La admirable tranquilidad con la que niño llama a emergencias para salvar a su madre