El domingo 2 de febrero se realizó el Super Bowl y la cantante Jennifer Lopez fue una de las artistas responsables de poner la cuota musical durante el entretiempo del evento deportivo más importante de Estados Unidos.

La artista puertorriqueña sorprendió al público reunido en el Hard Rock de Miami con temas como “Jenny from the Block”, “Waiting for Tonight” y “Let’s Get Loud”. Sus pasos de baile también fueron el centro de atención, pero ello no hubiera sido posible sin sus ostentosos atuendos que le permitieron moverse al ritmo de su pegajosa música.

La Diva del Bronx lució outfits de la prestigiosa marca Versace y la casa de moda decidió hacer alarde de ello en sus respectivas redes sociales. “J.LO encabeza el show de medio tiempo del Super Bowl con un look Atelier Versace a medida. Confeccionado con cuero de calidad excepcional”.

“La parte superior de este traje está confeccionada como una chaqueta de cuero, mientras que las mangas y las piernas están enriquecidas a mano con miles de tachuelas, cristales de Swarovski y detalles en Medusa. En su aspecto inspirado en un motociclista, se oculta un delicado vestido de satén de seda rosa, enriquecido con cadenas patrimoniales. El intrincado disfraz fue completamente hecho a mano en el taller de la casa durante 900 horas”, se pudo leer en un post de Instagram de Versace.

Jennifer Lopez también utilizó su cuenta de Instagram para compartir fotos y videos de su participación en el Super Bowl, donde tuvo varios cambios de vestuario a lo largo del espectáculo.

