Me siento ORGULLOSA, no es que el público no apoya a las películas peruanas, sino que exige productos de calidad! Y ESTA PERFECTO merece RESPETO❤️ buenas actuaciones, buen sonido, buena imagen, un guión que sorprenda! Mi corazón late con velocidad, con una emoción que no se imaginan! GRACIAS GRACIAS Y MÁS GRACIAS Hoy lunes y martes del día del cine, son días claves para poder quedarnos en todas las salas ❤️ Si ya la viste, recomiéndala por favor y pide que vayan hoy o el mañana al cine. El boca a boca es la mejor promoción que existe!!! Ustedes son los mejores críticos ❤️