Desde el lunes 13 al viernes 17 de abril, siempre a partir de las 11 a.m., el canal HBO Signature exhibirá todas las temporadas de ‘'Sex and the city'’. Creada por Darren Star, la serie se basa en el libro homónimo de Candace Bushnell.

Con una mirada sincera y divertida sobre el sexo y las relaciones contemporáneas, ''Sex and the city'' sigue, a lo largo de seis temporadas, la vida de la columnista Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) y de sus amigas Samantha (Kim Cattrall), Charlotte (Kristin Davis) y Miranda (Cynthia Nixon), mientras viven los altibajos del mundo de solteros en Nueva York.

Durante sus seis temporadas ''Sex and the city'' tuvo 54 nominaciones al Emmy Awards®, y ganó siete premios: dos a mejor elenco en serie de comedia, uno a mejor vestuario, mejor serie de comedia, mejor dirección en serie de comedia, mejor actriz en serie de comedia (Sarah Jessica Parker) y mejor actriz de reparto en serie de comedia (Cynthia Nixon). Además, tuvo 24 nominaciones al Globo de Oro®, habiendo ganado ocho de ellas, y la serie integró el listado de los “100 Best TV Shows off ALL-TIME” de la revista TIME.

Todas las temporadas de ''Sex and the city'' también están disponibles en HBO GO.

LEE TAMBIÉN

● España registra caída en número de fallecidos y contagios

● Tom Hanks reaparece en TV: “Nadie quiere estar cerca de mí”

● Solterito de anchoveta en conserva, un plato nutritivo y fácil de preparar

● Farfán responde así cuando le piden ir al supermercado en cuarentena

● Perro trepó palmera para espiar pelea de sus vecinos