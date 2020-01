La cantante Selena Gomez es una de las celebridades estadounidenses con mayor número de seguidores en las redes sociales y ello queda evidenciado en su cuenta oficial de Instagram, donde suma más de 160 millones de followers.

Todo lo que comparte la expareja de Justin Bieber recibe miles de reacciones y una reciente publicación de la artista no ha sido la excepción. Se trata de su nuevo tatuaje en el cuello, a manera de celebrar el lanzamiento de su disco “Rare”.





Según se puede observar en el corto clip, Selena Gomez se mira a través de un espejo para ver su nuevo tatuaje. Ella se luce feliz y finalmente abraza al artista que grabó “Rare” en su cuerpo.

Selena Gomez estrena nuevo tatuaje. (Foto: @selenagomez)

Nuevo disco de Selena Gomez

“Rare” es el tercer álbum discográfico en solitario de la cantante Selena Gomez y fue lanzado el pasado 10 de enero a través del sello discográfico Interscope Records.

“Dance Again”, “Look At Her Now”, “Lose You to Love Me”, “Ring”, “Vulnerable”, “People You Know”, “Let Me Get Me”, “Crowded Room” y “Kinda Crazy” son algunos de los temas que conforman parte de la producción.













